Bénin : de nouvelles formations pratiques pour les jeunes dans le bâtiment, l’énergie et le numérique

Pour l’année scolaire 2026-2027, le Bénin introduira de nouvelles filières de formation professionnelle dans ses Lycées Techniques Professionnels. Ces parcours, sanctionnés par le Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM), couvrent notamment l’électricité, les énergies renouvelables, le numérique, la maintenance automobile et les métiers du bâtiment.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Formation technique, a annoncé cette ouverture le 18 août 2026 à Cotonou. La mesure s’adresse en particulier aux jeunes et aux parents d’élèves, mais le communiqué ne précise pas encore les établissements concernés, les conditions d’admission ni le calendrier des inscriptions.

Les nouvelles formations visent à développer des compétences directement applicables dans plusieurs secteurs techniques. Elles doivent préparer les apprenants à l’installation, à la maintenance, au diagnostic et à la réalisation d’ouvrages, selon les spécialités choisies.

Des formations dans l’électricité, l’énergie et le numérique

La filière dédiée aux métiers de l’électricité prépare aux travaux de conception, d’installation, d’entretien et de réparation des systèmes électriques résidentiels, tertiaires et industriels. Elle intègre également les installations solaires et les équipements de domotique.

Les diplômés pourront notamment exercer comme électriciens-installateurs, techniciens de maintenance électrique, installateurs de systèmes solaires photovoltaïques, techniciens en domotique ou chefs d’équipe. La formation peut aussi déboucher sur la création d’une entreprise spécialisée dans les installations électriques.

Une autre filière est consacrée aux énergies renouvelables. Elle porte sur la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques, ainsi que des équipements associés. Les débouchés comprennent les métiers d’installateur-mainteneur de systèmes solaires, de technicien en énergie solaire ou de technicien de maintenance des équipements énergétiques.

Le ministère prévoit également une formation en froid sanitaire et conditionnement d’air. Les apprenants y seront formés à l’installation, à la mise en service, à l’entretien et à la réparation des équipements de froid domestique, commercial et industriel. Le programme couvre aussi la climatisation, la plomberie, les chauffe-eau et la ventilation.

Cette spécialité ouvre notamment vers les métiers de technicien frigoriste, d’installateur-mainteneur en climatisation, de technicien en installations sanitaires et plomberie ou de technicien en ventilation.

La maintenance électronique, option multimédia, concerne pour sa part les équipements audio, vidéo, informatiques et de téléphonie. Les apprenants devront être capables d’installer, de configurer, d’entretenir, de diagnostiquer et de dépanner ces équipements.

Parmi les débouchés figurent les fonctions de technicien audiovisuel, technicien en équipements multimédias, technicien informatique et réseaux, technicien en téléphonie, réparateur d’équipements électroniques ou encore assistant dans les services numériques.

La filière de technicien réseaux et sécurité informatique sera orientée vers la conception, l’installation, la configuration et l’administration des réseaux professionnels. Elle abordera également la sécurisation des systèmes, la protection des données et la maintenance des infrastructures numériques.

Les diplômés pourront travailler comme techniciens ou administrateurs réseaux, techniciens systèmes et réseaux, techniciens support informatique, assistants en cybersécurité ou installateurs de réseaux informatiques.

Plusieurs spécialités consacrées à l’automobile et au bâtiment

La maintenance des voitures particulières formera les apprenants au diagnostic, à l’entretien et à la réparation des systèmes mécaniques, électriques et électroniques des véhicules. Le programme prévoit l’utilisation d’outils de diagnostic adaptés, dans le respect des normes de sécurité et des évolutions technologiques du secteur automobile.

Les débouchés incluent les métiers de mécanicien automobile, technicien de maintenance ou de diagnostic automobile, technicien en électricité et électronique automobile, responsable d’atelier et conseiller technique. La formation peut également conduire à la gestion ou à la création d’un garage.

Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, la filière de réalisation du gros œuvre portera sur la construction, la rénovation et la réhabilitation des ouvrages. Elle comprendra notamment la lecture de plans, l’implantation des ouvrages, les travaux de fondation, la maçonnerie, le béton armé et les bases du suivi de chantier.

Les diplômés pourront devenir maçons, chefs d’équipe en gros œuvre, ouvriers qualifiés du bâtiment, techniciens de chantier ou assistants conducteurs de travaux. Ils pourront aussi entreprendre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

La formation de technicien géomètre-topographe sera axée sur les levés topographiques, l’élaboration de plans et de cartes, l’implantation d’ouvrages ainsi que les opérations de bornage et de délimitation foncière. Elle s’appuiera sur les instruments modernes de mesure et les technologies de géolocalisation.

Cette spécialité prépare aux fonctions de technicien géomètre-topographe, assistant géomètre, opérateur topographique, technicien en cartographie ou technicien foncier. Les diplômés pourront également intégrer des cabinets de géomètres, des entreprises de BTP, des bureaux d’études ou des services publics.

Enfin, la filière de technicien d’études du bâtiment portera sur les études techniques et économiques nécessaires à la conception et à la réalisation des ouvrages. Les enseignements incluront le dessin assisté par ordinateur, la lecture et l’exploitation des plans, le métré, l’estimation des coûts et la préparation des dossiers techniques.

Les principaux débouchés annoncés sont ceux de technicien d’études du bâtiment, métreur, dessinateur-projeteur, technicien en bureau d’études, assistant conducteur de travaux et technicien chargé de l’estimation ou du suivi des travaux.

À travers ces nouvelles offres, le gouvernement béninois entend renforcer l’accès des jeunes à des compétences pratiques dans des secteurs considérés comme liés aux besoins du marché du travail. Le communiqué invite les personnes intéressées à consulter le document officiel pour obtenir des informations complémentaires.