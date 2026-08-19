McManaman: « le Real Madrid ne peut pas passer 3 ans sans rien gagner »

De retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho aura une mission claire cette saison : reconquérir la Liga. Pour Steve McManaman, le club madrilène doit impérativement mettre fin à la domination du FC Barcelone, après deux exercices sans titre en championnat.

Le Real Madrid s’apprête à vivre une nouvelle bataille avec le FC Barcelone. Alors que les Catalans ont remporté les deux dernières éditions de la Liga et se sont encore renforcés avec l’arrivée de Rodri, les Merengues ont également animé le mercato. Plusieurs jeunes joueurs ont rejoint la capitale espagnole, tandis que le secteur défensif a été renforcé. Mais le principal changement reste le retour de José Mourinho sur le banc. Pour McManaman, l’ancien joueur du Real Madrid, le Portugais sait exactement ce qui l’attend. « Son travail est clair : ils doivent battre le FC Barcelone après la domination du Barça. La Liga sera incroyable cette saison », a-t-il estimé dans des propos relayés par Real France.

Le Real Madrid n’a plus remporté le championnat depuis 2024. Pour McManaman, l’urgence se situe donc en Liga, plutôt qu’en Ligue des champions. « Ils doivent gagner la Liga. Je ne pense pas forcément qu’ils doivent gagner la Ligue des champions, mais ils doivent terminer devant le FC Barcelone », a-t-il insisté. Avec Mourinho, le Real Madrid espère ainsi retrouver rapidement les sommets et éviter une troisième saison consécutive sans sacre national.