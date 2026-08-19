Nord Stream : un deuxième Ukrainien arrêté dans l’enquête sur le sabotage

Un Ukrainien soupçonné d’avoir participé au sabotage des gazoducs Nord Stream a été arrêté en Croatie à la demande de la justice allemande.

Le parquet fédéral allemand a annoncé l’arrestation en Croatie d’un ressortissant ukrainien soupçonné d’avoir participé au sabotage de Nord Stream. Cette nouvelle arrestation relance une enquête particulièrement sensible, près de quatre ans après les explosions qui ont endommagé les gazoducs.

Un suspect soupçonné d’avoir posé des explosifs

Vladimir Z., qui possède une formation de plongeur, est soupçonné d’avoir pris part à l’opération contre les gazoducs. La justice allemande l’accuse notamment d’avoir participé à une explosion et à la destruction d’une infrastructure.

Selon le parquet fédéral, le suspect aurait intégré le groupe chargé de placer les explosifs sur les conduites sous-marines. Le commando aurait utilisé un voilier loué depuis Rostock, dans le nord de l’Allemagne, avec l’aide de complices utilisant une fausse identité.

Cette arrestation constitue la deuxième avancée majeure dans le dossier. Elle intervient après celle de Serhii K., un ancien commandant de l’armée ukrainienne arrêté en Italie en août dernier. Il a ensuite été extradé vers l’Allemagne à l’automne.

Les explosions de Nord Stream restent au cœur des tensions

Les faits remontent au 26 septembre 2022. Plusieurs explosions sous-marines avaient alors provoqué quatre importantes fuites sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, deux gazoducs destinés à transporter du gaz russe vers l’Europe.

L’infrastructure représentait un symbole fort des relations énergétiques entre Berlin et Moscou avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les gazoducs ont finalement été mis hors service après les explosions.

L’Ukraine a toujours rejeté les accusations d’implication directe dans le sabotage. Kiev a toutefois régulièrement défendu les actions susceptibles de réduire les capacités de la Russie à financer son effort de guerre.

Après son transfert vers l’Allemagne, Vladimir Z. doit être présenté à un juge de la Cour fédérale de justice. La procédure devra notamment déterminer son rôle exact dans cette opération.

L’affaire Nord Stream reste donc un dossier majeur pour les autorités allemandes. Les nouvelles arrestations pourraient permettre à la justice de mieux comprendre l’organisation du commando et les circonstances du sabotage.