Mort de Sonia Bellina : deux personnes en garde à vue

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue après la découverte, le 12 août, du corps calciné de Sonia Bellina dans un vignoble de Saint-Gilles (Gard) : l’identité de l’influenceuse de 29 ans a été formellement établie par des analyses ADN, a indiqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac. Sa famille dénonce la diffusion de rumeurs et la mise en ligne d’éléments privés depuis la médiatisation de l’affaire.

Le corps de la jeune femme, signalée disparue dans la nuit du 10 au 11 août, a été retrouvé par un ouvrier viticole. Les investigations médico-légales ont permis d’authentifier la victime. Les premiers éléments publiquement communiqués décrivent le cadavre comme partiellement calciné et dénudé, selon les informations rapportées par les autorités.

Connue pour ses vidéos de danse sur TikTok et suivie par plus de 200 000 abonnés, Sonia Bellina était une figure visible des réseaux sociaux. Sa disparition puis la découverte de son corps ont rapidement provoqué une importante diffusion d’informations et de spéculations en ligne, certaines non vérifiées.

Garde à vue de deux hommes et réactions de l’entourage

Les interpellations de deux hommes constituent, selon le parquet, une avancée procédurale : la procureure a précisé qu’elles résultaient d’ »éléments laissant suspecter leur participation aux faits, directe ou indirecte ». Aucun détail officiel n’a pour l’instant précisé la nature exacte de l’implication des personnes placées en garde à vue et leur mise en examen éventuelle dépendra des suites de la procédure.

Le placement en garde à vue permet aux enquêteurs de procéder aux auditions et aux vérifications nécessaires ; il ne préjuge pas de la responsabilité pénale des personnes concernées. Les magistrats et les services de police sont chargés de reconstituer les circonstances de la disparition la nuit du 10 au 11 août puis les conditions du décès constaté le 12 août dans le vignoble.

Parallèlement aux actes d’enquête, la famille de la victime et son conseil ont dénoncé la circulation de contenus compromettants sur les réseaux sociaux. Me Mourad Battikh, avocat de l’entourage de Sonia Bellina, a évoqué des « rumeurs, spéculations, propos outrageants et mises en cause » visant des proches et a indiqué que des images et des éléments relevant de la vie privée de la jeune femme avaient été diffusés en ligne.

Selon l’avocat, ces publications ont été consignées et des poursuites civiles ou pénales pourraient être engagées contre leurs auteurs. La famille, par l’intermédiaire de son conseil, a appelé au respect de la vie privée, à la retenue et à la décence.