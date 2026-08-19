Patrick Bruel : une femme « tout juste majeure » dépose une nouvelle plainte contre le chanteur

Patrick Bruel fait l’objet d’une nouvelle plainte pour tentative de viol déposée cet été, a rapporté Libération le 19 août. Cette plainte s’ajoute aux procédures déjà engagées après la publication d’une enquête de Médiapart en mars, qui a déclenché une série de témoignages et la constitution de plusieurs dossiers judiciaires contre l’artiste.

En mars, Médiapart publiait un premier ensemble de témoignages de huit femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles commises entre 1992 et 2019. Selon les éléments rendus publics, cette enquête aurait encouragé d’autres personnes à prendre la parole : près d’une trentaine de victimes potentielles auraient depuis rompu le silence, parmi lesquelles la journaliste et animatrice Flavie Flament.

Au plan judiciaire, trois enquêtes ont été ouvertes. Le 8 juin, Patrick Bruel a été placé en garde à vue, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Les juges lui auraient toutefois accordé une autorisation de sortie du territoire, décision qui a suscité des réactions publiques. Parallèlement, il est, selon les informations publiées, témoin assisté dans quatre autres affaires liées aux mêmes séries d’accusations.

Une nouvelle plainte déposée

Le 19 août, Libération a annoncé le dépôt d’une plainte supplémentaire pour tentative de viol à l’encontre de Patrick Bruel. Me Myriam Guedj-Benayoun, avocate de plusieurs plaignantes, a confirmé l’information au micro de France Inter. Elle a précisé qu’il s’agit d’une femme « extrêmement jeune, tout juste majeure » au moment des faits allégués.

Selon l’avocate, le récit de la plaignante suit un mode opératoire similaire à d’autres témoignages : la victime, évoluant dans le monde du spectacle, est approchée puis invitée à une soirée ; lors de cette soirée, elle se retrouve seule avec Patrick Bruel et rapporte avoir été victime d’une tentative de viol. Ces éléments ont été exposés publiquement par Me Guedj-Benayoun lors de son intervention radiophonique.

Sur la question de la prescription, l’avocate a indiqué que certains faits reprochés à Patrick Bruel sont potentiellement couverts par les délais légaux, mais que cette prescription pourrait être levée en raison de la « sérialité des faits ». Elle a annoncé son intention de transmettre, en septembre, de nouveaux éléments aux juges en charge des dossiers.

Me Guedj-Benayoun a précisé que ces transmissions comprendront plusieurs témoignages de personnes qui ne souhaitent pas déposer plainte mais désirent apporter leur récit à la justice, principalement concernant des tentatives de viol. Elle a souligné que « certaines victimes n’ont pas le courage d’affronter ce processus judiciaire qui est extrêmement violent ».