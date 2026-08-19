Patrick Bruel ne fait l’objet d’aucun passe-droit, affirment ses avocats

Le 21 juillet 2026, le juge d’instruction a autorisé une mainlevée partielle du contrôle judiciaire de Patrick Bruel, lui permettant un court déplacement à l’étranger, ont indiqué ses avocats. Cette décision intervient alors que l’artiste demeure mis en examen dans une affaire d’agressions sexuelles révélée après une enquête de Mediapart, et suscite vives réactions parmi certaines plaignantes et une partie de l’opinion publique.

Quelques semaines après la publication de l’enquête, trois dossiers distincts ont été ouverts et près d’une trentaine de personnes se sont manifestées, selon les éléments rendus publics. En juin, Patrick Bruel avait été placé en garde à vue, puis mis en examen avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les conditions imposées comprenaient notamment l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes se déclarant victimes, l’interdiction de fréquenter des salons de massage, l’interdiction de se rendre au domicile des plaignantes et de leurs proches, l’obligation de suivre des soins psychologiques, ainsi qu’une consignation de 500 000 euros.

La levée partielle de l’interdiction de quitter le territoire national a provoqué une polémique. Des plaignantes et des membres du public ont exprimé leur indignation après l’annonce du déplacement autorisé. Les avocats de l’artiste ont réagi par communiqué, défendant le respect de la procédure et dénonçant, selon eux, des « contre-vérités » et des instrumentalisation de la décision judiciaire.

Précisions judiciaires et déplacement

Selon l’équipe de défense, la mainlevée partielle a été accordée « dans le respect des règles de la procédure ». Les avocats ont rappelé que le contrôle judiciaire « ne constitue jamais une sanction » et soutenu que leur client « ne présente pas de risque de fuite ». Ils ont insisté sur l’absence de « passe-droit » et sur la nécessité, selon eux, de permettre la continuité normale du déroulement de la procédure.

Les juristes de Patrick Bruel ont précisé que l’autorisation ne concernait que la levée de l’interdiction de quitter le territoire national et qu’elle avait permis à l’intéressé d’effectuer un bref séjour à l’étranger. Ils ont également indiqué que l’artiste était revenu en France à l’issue de ce déplacement.

Parallèlement à ces développements, une nouvelle plainte a été déposée le mercredi 19 août 2026. Cette plainte vise Patrick Bruel pour tentative d’agression sexuelle, déposée par une femme qui était « extrêmement jeune » au moment des faits, selon les informations publiées.