Céline Dion : retour brillant après ses pépins de santé avec lunettes, Rolls Royce et robe scintillante

Céline Dion annonce un retour scénique après des années marquées par une maladie rare : photographiée pour Harper’s Bazaar dans un décor fastueux, la chanteuse québécoise détaille son entraînement — Pilates et danse classique — et son engagement en faveur de la recherche sur le syndrome de la personne raide, diagnostiqué en 2022.

Icône mondiale qui s’est imposée après sa rencontre avec René Angélil, Céline Dion totalise plus de 200 millions d’albums vendus et une carrière partagée entre francophonie et marché anglophone. Les récents clichés publiés par Harper’s Bazaar mettent en scène une image spectaculaire — lunettes extravagantes, Rolls Royce et robe scintillante — destinée à annoncer son retour après une longue période d’absence scénique.

Le magazine a accompagné les images d’un long entretien dans lequel la chanteuse revient sur son parcours médical et sa préparation physique. Elle évoque notamment ses séances de Pilates, la pratique de la danse classique et des objectifs de souplesse retrouvés, confirmant sa volonté de remonter sur scène après des années d’interruption liées à son état de santé.

Une image de reine, un combat de titan

Sur les photos publiées par Harper’s Bazaar, la mise en scène célèbre le faste : accessoires démesurés, carrosserie de luxe et étoffe scintillante. Ces éléments visuels répondent à un récit de résilience face à une épreuve médicale sévère. Diagnostiquée en 2022 avec le syndrome de la personne raide, décrit comme une maladie neurologique auto-immune extrêmement rare, Céline Dion a souffert de rigidité musculaire pouvant l’empêcher de marcher certains jours.

Avant le diagnostic, et pendant près de vingt ans, la chanteuse a cherché à expliquer l’origine de symptômes invalidants en évoquant parfois des problèmes bénins tels que sinusite ou toux, entraînant des annulations de concerts. Le documentaire Je suis : Céline Dion, sorti en 2024, a relaté cette période difficile, montrant notamment des épisodes sous fortes doses de médicaments et des crises la laissant figée, incapable de mouvement ou d’exprimer la parole.

Pour retrouver une capacité scénique, Céline Dion a suivi un entraînement physique intensif. Elle mène désormais des séances de Pilates et des cours de danse classique ; selon les informations publiées, elle effectue trois séances de Pilates de 90 minutes par semaine et consacre deux journées à la danse classique. Parmi ses objectifs, la chanteuse a cité la reconquête d’une souplesse telle qu’elle a pu réaliser des mouvements comme le grand écart lors de ses exercices.

Sur le plan artistique, la chanteuse prépare une résidence à Paris, annoncée en mars sur Instagram à l’occasion de son 58e anniversaire et prévue à partir de la mi-septembre. La première mise en vente a rencontré un succès rapide, au point qu’une nouvelle résidence de trois semaines, programmée en mai 2027, a été ajoutée à la billetterie.

Sa styliste et conseillère artistique, Annie Horth, promet une scénographie de grande ampleur, conçue pour articuler des formes d’expression allant de l’intime au monumental. Parallèlement, la fondation de Céline Dion a consacré près de 1,8 million d’euros en 2024 à la recherche sur les troubles neurologiques auto-immuns, en l’absence de traitement reconnu pour le syndrome dont elle est atteinte.

La chanteuse n’avait plus donné qu’une seule prestation en six ans, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.