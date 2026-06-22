Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : la France mène face à l’Irak à la pause (1-0)

La France vire en tête à la mi-temps contre l’Irak (1-0) dans leur match de groupe I du Mondial 2026 disputé au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la première période à la 14e minute, servi par Michael Olise.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
209 vues
Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
Google News Commenter

Après un début marqué par un carton jaune adressé à Amir Al-Ammari de l’équipe irakienne dès la 6e minute, les Bleus ont rapidement ouvert le score, capitalisant sur une action collective efficace. La rencontre reste serrée, avec une possession favorable à la France (61%) et une domination territoriale qui se traduit par 5 tirs, dont un seul cadré, en comparaison aux 2 frappes des Irakiens sans cadre.

La sélection française évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Didier Deschamps avec Mike Maignan dans les cages, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot épaulent Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, soutenant l’avant-centre Kylian Mbappé, très actif depuis l’entame du match.

De l’autre côté, l’Irak aligne un 4-3-3 avec Ahmed Basil dans le but. Leur défense regroupe Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le milieu de terrain voit la présence d’Amir Al-Ammari, averti en début de match, Zidane Iqbal et Zaid Ismail. L’attaque est menée par Ahmed Qasem, Aymen Hussein et Ibrahim Bayesh. Le coach Graham Arnold a procédé à un changement à la 26e minute, remplaçant Ali Al-Hamadi par Aymen Hussein.

Statistiquement, la France affiche une précision de passes de 87% contre 79% pour l’Irak, ce qui illustre la maîtrise technique et le contrôle de la rencontre par les Bleus, auteurs également d’un corner contre aucun côté irakien.

France
En direct Lincoln Financial Field
Irak
22/06/2026 22:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 6e
  2. 14'But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 14e
  3. 26'Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)Irak, 26e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 1 / Irak 0
  • Tirs : France 7 / Irak 2
  • Possession : France 58% / Irak 42%
  • Corners : France 1 / Irak 1
  • Fautes : France 5 / Irak 2
  • Cartons jaunes : France 0 / Irak 1
  • Passes : France 291 / Irak 213
  • Precision des passes : France 89% / Irak 80%
  • xG : France 0.24 / Irak 0.16
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
En direct Lincoln Financial Field
Irak
Résumé à la pause
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Avant-match
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège11004133
France11003123
Sénégal100113-20
Irak100114-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:21 Football : Mondial 2026 : pari gratuit Jordanie – Algérie, faites votre pronostic
00:10 Football : Mondial 2026 : La Norvège cherche à confirmer face au Sénégal son renouveau offensif
00:21 Mondial 2026 : pari gratuit Jordanie – Algérie, faites votre pronostic