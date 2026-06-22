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Mondial 2026 : pari gratuit Norvège – Sénégal, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Norvège – Sénégal, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match est programme le 23/06/2026 01:00 au MetLife Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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