Bénin : l’INStaD revoit la base des comptes nationaux, le PIB 2023 réévalué de 25,2 %

L’INStaD a finalisé le rebasage des comptes nationaux du Bénin avec l’année 2023 comme nouvelle référence, en remplacement de la base 2015. Cette opération statistique réévalue le PIB 2023 à 14 020,2 milliards FCFA, soit une hausse de 25,2 %, traduisant une meilleure prise en compte des transformations récentes de l’économie béninoise.

L’Institut national de la statistique et de la démographie, INStaD, a finalisé en juin 2026 les travaux de changement de l’année de base des comptes nationaux du Bénin. La nouvelle base retenue est désormais l’année 2023, en remplacement de la base 2015 jusque-là utilisée pour mesurer les agrégats économiques du pays.

Cette opération s’inscrit dans les recommandations du Système de comptabilité nationale 2008 des Nations Unies, qui préconise une révision régulière de l’année de base afin d’améliorer la qualité des estimations économiques. Selon l’INStaD, la périodicité conventionnelle de cinq ans n’avait pas pu être respectée en raison des chocs économiques internationaux enregistrés entre 2019 et 2022.

Le choix de 2023 s’explique par la stabilité relative de cette année pour le Bénin. La période 2019-2023 a également été marquée par plusieurs opérations statistiques d’envergure, qui ont permis de mieux capter les transformations récentes de l’économie nationale.

Une meilleure mesure de l’économie nationale

À l’issue du rebasage, le PIB du Bénin pour l’année 2023, en base 2023, est évalué à 14 020,2 milliards FCFA. En base 2015, il était estimé à 11 200,7 milliards FCFA pour la même année. Cette révision représente une réévaluation de 25,2 %.

L’INStaD précise toutefois que cette évolution ne correspond pas à une création soudaine de richesse. Elle traduit plutôt une amélioration de la couverture statistique et une meilleure mesure des activités économiques du pays.

Selon l’institut, la réévaluation observée du côté de l’offre est portée par l’ensemble des secteurs, avec une contribution particulièrement importante du secteur secondaire, en hausse de 56,1 %. Du côté de la demande, les changements les plus notables concernent la formation brute de capital fixe, réévaluée de 36,6 %, notamment grâce à une meilleure prise en compte des investissements réalisés dans les infrastructures, la construction et les équipements productifs, dont ceux liés aux zones économiques.

Le processus a été conduit avec l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, AFRISTAT, le FMI, la GIZ, la Banque africaine de développement, STATFRIC, la CEDEAO et l’UEMOA. Des revues par les pairs ont également associé les instituts nationaux de la statistique du Burkina Faso et du Mali.

L’INStaD annonce que les travaux se poursuivront avec la rétropolation des comptes nationaux de 1999 à 2022. Cette étape doit permettre au Bénin de disposer d’une nouvelle série complète de comptes nationaux sur la base 2023.