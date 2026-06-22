Route des Pêches : le gouvernement lance le démantèlement des constructions en matériaux précaires

Le ministère du Cadre de Vie et des Transports a annoncé le démantèlement des constructions en matériaux précaires installées dans la zone de la Route des Pêches. Les occupants concernés sont invités à retirer eux-mêmes leurs installations avant l’intervention des équipes chargées de l’opération.

Le gouvernement béninois passe à une nouvelle étape dans l’aménagement de la Route des Pêches. Dans un communiqué en date du 22 juin 2026, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, Georges Allè, a annoncé le démantèlement des constructions en matériaux précaires érigées dans cette zone stratégique du littoral.

Selon le communiqué, cette opération est menée en application du décret n°2025-521 du 3 septembre 2025 portant interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la Route des Pêches.

Le démantèlement a débuté ce lundi 22 juin 2026 dans le périmètre situé au nord de la Route des Pêches, entre les « Résidences Marie Stella » à Cotonou et la « Porte de non-retour » à Ouidah. La zone concernée s’étend sur une largeur de 0,77 kilomètre entre la Route des Pêches et le premier plan lagunaire.

Le ministère invite les personnes concernées à agir rapidement. « J’invite les populations concernées n’ayant pas encore démantelé leurs constructions en matériaux précaires à le faire sans délai », a indiqué le ministre.

L’opération vise notamment les constructions permanentes réalisées en totalité ou en partie avec des matériaux précaires tels que les « claies en branchages de palmiers ou cocotiers », les bois divers, les tôles ou tuiles de récupération, ainsi que les sachets et autres matériaux plastiques de récupération.

À travers cette mesure, les autorités entendent faire respecter la réglementation en vigueur dans cette zone en pleine transformation. Le ministre Georges Allè a par ailleurs dit compter sur « la compréhension et la collaboration des populations concernées » pour le bon déroulement de l’opération.