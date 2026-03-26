Mercato: Liverpool cible Michael Olise pour succéder à Mohamed Salah

Alors que le départ de Mohamed Salah est désormais acté, Liverpool explore déjà plusieurs pistes offensives, avec Michael Olise en tête de liste, malgré la ferme opposition du Bayern Munich.

Liverpool prépare déjà l’après-Mohamed Salah. Selon la presse anglaise, les Reds auraient coché le nom de Michael Olise pour succéder à leur ailier vedette, dont le départ à l’issue de la saison est désormais acté. L’international égyptien, figure emblématique d’Anfield depuis 2017, a lui-même officialisé sa décision en début de semaine, ouvrant la voie à une reconstruction offensive du côté de Liverpool.

D’après le Daily Mail, le profil d’Olise séduit particulièrement la cellule de recrutement des Reds. Polyvalent, percutant et décisif dans les derniers mètres, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est imposé comme l’un des éléments clés du Bayern Munich depuis son arrivée en Bavière. Mais le dossier s’annonce complexe. Le club allemand, sacré champion de Bundesliga la saison passée, ne compte pas se séparer de son ailier, considéré comme un maillon essentiel du projet porté par Vincent Kompany.

Auteur de performances remarquées ces derniers mois, l’international français a franchi un cap outre-Rhin, confirmant tout le potentiel entrevu en Premier League. De quoi attiser les convoitises… mais aussi renforcer la détermination du Bayern à verrouiller son joyau. À Anfield, une chose est sûre : remplacer Salah s’annonce comme l’un des chantiers majeurs de l’été.