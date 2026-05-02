Premier League: « Steven Gerrard m’a empêché de quitter Liverpool », Salah

Sur le départ du Liverpool, Mohamed Salah a révèé qu’un échange privé avec Steven Gerrard a pesé dans sa décision de rester jusqu’à la fin de la saison, avant de quitter Anfield libre cet été.

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À Liverpool, la fin d’un cycle se précise pour Mohamed Salah. L’attaquant égyptien a levé le voile sur les coulisses de sa décision de quitter le club, révélant le rôle déterminant joué par Steven Gerrard. Un temps tenté de plier bagage dès le mois de janvier, sur fond de tensions avec son entraîneur Arne Slot, Salah a finalement choisi de rester jusqu’au terme de la saison. Un revirement qu’il attribue en partie à une discussion privée avec l’ancienne idole d’Anfield.

Dans un entretien accordé sur TNT Sports, en présence de Gerrard lui-même, l’Égyptien est revenu sur cet échange décisif : « Les gens ne savaient pas que tu étais venu chez moi, nous avons eu une bonne conversation. Vous avez exprimé votre opinion et je l’apprécie vraiment. » Aujourd’hui âgé de 33 ans, Salah assume pleinement son choix de partir libre à l’issue de la saison. « Je suis content de partir maintenant par cette grande porte », confie-t-il, avant de souligner l’influence de son interlocuteur : « C’est quelque chose que vous m’avez dit : partez quand vous le souhaitez. Je me souviens encore de ces mots. J’en suis content. »

Une décision mûrie au fil des mois, dans un contexte sportif et personnel en évolution. « Tout ce qui se passe cette saison me fait penser : “Non, il est temps de partir.” » A plusieurs saisons marquantes sous le maillot des Reds, Salah s’apprête ainsi à tourner la page, avec le sentiment d’avoir choisi le bon moment — et la bonne manière — pour dire au revoir à Anfield.





