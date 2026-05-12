« Je ne démissionnerai pas », Florentino Pérez sur la crise au Real Madrid

Pris dans la tourmente après une saison agitée du Real Madrid, Florentino Pérez est sorti du silence lors d’une conférence de presse ce mardi. Le président madrilène a balayé les rumeurs de démission, dénoncé une campagne dirigée contre le club et confirmé son intention de briguer un nouveau mandat.

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Dans un contexte tendu autour de la gouvernance du Real Madrid, Florentino Pérez a choisi de répondre frontalement aux nombreuses spéculations entourant son avenir. Le patron de la Casa Blanca a affirmé qu’il resterait à la tête du club et qu’il participerait aux prochaines élections à la présidence. Face aux critiques et aux rumeurs relayées ces dernières semaines en Espagne, le dirigeant madrilène a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de déstabilisation orchestrée contre lui et contre le club. « Certains veulent faire croire que le Real Madrid traverse une crise profonde. Ce n’est pas la réalité », a assuré Pérez, estimant que plusieurs groupes chercheraient à fragiliser l’institution afin d’en prendre le contrôle.

Le président merengue s’en est également pris à une partie de la presse espagnole, accusée de relayer de fausses informations sur son état de santé et sur son implication au sein du club. « On a raconté que j’étais malade, que j’étais épuisé ou même atteint d’un cancer. Je suis toujours ici, à la présidence du Real Madrid et à la tête de mon entreprise », a-t-il lancé devant les journalistes. Lors de cette sortie musclée, Florentino Pérez a aussi rappelé le poids économique et sportif du club madrilène. Il a notamment insisté sur le statut du Real Madrid, qu’il considère comme « le club le plus prestigieux du monde », évoquant sa valeur financière et son palmarès unique.

Malgré les interrogations autour de l’avenir sportif du club après une saison décevante, le président madrilène a refusé d’aborder les dossiers liés à l’entraîneur ou aux joueurs. Pérez a préféré recentrer son discours sur la protection des intérêts du Real Madrid et de ses socios. Déterminé à poursuivre son mandat malgré les turbulences, Florentino Pérez a ainsi affiché sa volonté de conserver le contrôle du géant espagnol à l’approche d’une période qui s’annonce décisive pour l’avenir du club.



