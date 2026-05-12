Affaire Negreira: le Barça réagit aux accusations de Florentino Pérez

Les tensions montent encore entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Après les nouvelles déclarations fracassantes de Florentino Pérez au sujet de l’affaire Negreira, le club catalan a réagi officiellement en annonçant l’étude de possibles suites juridiques.

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Déjà très offensif envers la presse espagnole lors de sa récente prise de parole, Florentino Pérez a également relancé le dossier sensible de l’affaire Negreira, qui continue d’alimenter les tensions dans le football espagnol. Le président du Real Madrid a qualifié cette affaire de « scandale sans précédent » et a laissé entendre que le club madrilène aurait été lésé sportivement durant plusieurs saisons en Liga. Des déclarations particulièrement fortes qui n’ont pas tardé à provoquer une réaction du FC Barcelone. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club blaugrana a annoncé que son département juridique analysait actuellement les propos tenus par le dirigeant madrilène.

Le Barça a indiqué examiner avec attention les accusations formulées par Florentino Pérez ainsi que les éventuelles mesures à prendre dans les prochains jours. Sans entrer dans le détail des actions envisagées, le club catalan a assuré qu’il communiquerait ultérieurement sur les décisions retenues après étude complète du dossier. Cette nouvelle passe d’armes intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu entre les deux géants du football espagnol. L’affaire Negreira, qui concerne des paiements versés à un ancien responsable de l’arbitrage espagnol, continue d’alimenter les débats et de raviver la rivalité historique entre Madrid et Barcelone.