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Real Madrid: Mourinho révèle pourquoi Rodri a préféré le Barça

Alors que Rodri était annoncé comme l’une des priorités du Real Madrid, le milieu de terrain espagnol a finalement choisi de rejoindre le FC Barcelone. José Mourinho a révélé avoir échangé avec le joueur et estime que ses hésitations ont contribué à faire échouer son arrivée à Madrid.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Manchester City : Rodri en ascension, les Skyblues retrouvent l’équilibre
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Le transfert de Rodri au FC Barcelone continue de faire parler dans la capitale espagnole. Longtemps associé au Real Madrid après son départ de Manchester City, l’international espagnol a finalement opté pour le grand rival catalan. José Mourinho, désormais aux commandes du club merengue, a livré sa version des faits lors d’une intervention dans l’émission espagnole El Chiringuito. Le technicien portugais a reconnu avoir discuté à plusieurs reprises avec Rodri au cours des négociations. Selon lui, le joueur n’était pas totalement convaincu à l’idée de rejoindre le Real Madrid. « J’ai parlé avec Rodri à quelques reprises. Le Real Madrid lui a fait une très bonne offre. Mais il avait des doutes », a expliqué Mourinho.

L’entraîneur madrilène estime que cette incertitude a fini par peser sur le dossier. « Je pense que les doutes de Rodri m’ont donné des doutes », a-t-il ajouté. Mourinho ne remet toutefois pas en cause les qualités du milieu espagnol, qu’il considère comme « un joueur extraordinaire ». Mais pour le Portugais, porter le maillot du Real Madrid nécessite une conviction totale. « Le Real Madrid est un club tellement prestigieux que nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des joueurs qui hésitent », a-t-il conclu. Rodri a finalement choisi le Barça, offrant ainsi à l’éternel rival du Real Madrid un renfort de premier plan.

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