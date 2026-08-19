Barrages Ligue des champions: les affiches de ce mercredi

Les barrages aller de la Ligue des champions 2026-2027 ont débuté mardi avec trois matches nuls, laissant les trois confrontations totalement indécises avant les retours. Quatre nouvelles affiches sont au programme ce mercredi, avec notamment Celtic-LASK et NEC-Bodø/Glimt.

Les barrages aller de la Ligue des champions 2026-2027 ont débuté mardi avec trois rencontres particulièrement indécises. Aucun vainqueur n’a réussi à se dégager, laissant les trois affiches totalement ouvertes avant les matches retour. À Sofia, le Levski et l’AEK Athènes se sont neutralisés sans parvenir à trouver la faille (0-0). Une situation similaire à Istanbul, où Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais ont partagé les points (1-1). Les Turcs avaient ouvert le score avant de voir les Lyonnais revenir dans la partie. Dans le troisième match de la soirée, le GNK Dinamo Zagreb et Viking se sont livrés un duel plus prolifique, conclu sur un score de parité (2-2).

Quatre affiches au programme mercredi

La suite des barrages se poursuit mercredi avec quatre nouvelles rencontres. Hapoel Beer-Sheva affrontera Sabah, tandis que le Celtic Glasgow sera opposé à LASK. Le Slovan Bratislava accueillera de son côté Celje, alors que NEC Nijmegen recevra Bodø/Glimt.

Les quatre confrontations se joueront également sur deux manches. Les équipes qui sortiront victorieuses de leur double confrontation décrocheront leur billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Les formations éliminées seront reversées en Ligue Europa.