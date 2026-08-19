Real Madrid: José Mourinho séduit par l’implication de Kylian Mbappé

À l’aube de leur première saison commune au Real Madrid, José Mourinho se montre déjà conquis par l’état d’esprit de Kylian Mbappé. L’entraîneur portugais a particulièrement apprécié l’initiative du capitaine des Bleus, revenu à l’entraînement plus tôt que prévu après la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé n’a pas tardé à envoyer un signal fort à José Mourinho. Alors qu’il devait initialement reprendre le chemin de l’entraînement le 14 août, l’attaquant français s’est présenté deux jours plus tôt à Valdebebas. De retour de la Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe de France aurait pu profiter de quelques jours supplémentaires de repos. Il a finalement choisi d’anticiper sa reprise afin de se préparer au mieux pour la nouvelle saison.

Une décision particulièrement appréciée par José Mourinho. Le technicien portugais, qui entame sa première campagne à la tête du Real Madrid avec Mbappé, a salué l’attitude de son attaquant au micro de Chiringuito. « Après la Coupe du monde, Mbappé aurait pu arriver le 14 août. Mais il est venu le 12 parce qu’il voulait être prêt à jouer contre Schalke », a expliqué Mourinho.

Le Français a rapidement concrétisé cette volonté sur le terrain. Aligné lors du match amical face à Schalke 04, il a trouvé le chemin des filets et ouvert son compteur pour la pré-saison. « J’aime ça. Il s’entraîne dur, avec le même engagement et la même envie que je veux voir », a ajouté Mourinho. Un premier signal particulièrement encourageant pour le technicien portugais, qui attend beaucoup de son capitaine.