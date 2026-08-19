Laury Thilleman publie de nouvelles images de son amoureux Paul Mirabel Cyril Féraud et Lorie Pester fans du couple phare de l’année

Après plusieurs mois de discrétion et de rumeurs non confirmées, Laury Thilleman, ancienne Miss France, officialise sa relation avec l’humoriste Paul Mirabel à travers une série de photos publiées sur son compte Instagram. Le couple, qui s’affiche désormais au grand jour, y apparaît complice et rayonnant lors de vacances partagées aux États-Unis. Ce dévoilement intervient seulement quelques jours après une première publication similaire du comédien, mettant un terme aux spéculations qui entouraient leur relation.

Sur les clichés, Laury Thilleman et Paul Mirabel profitent de moments de détente au bord de la mer, mêlant instants de plage et de danse dans une atmosphère joyeuse et décontractée. Les images montrent notamment l’ancienne reine de beauté souriante, tandis que l’humoriste porte un chapeau et arbore un large sourire. Ce carrousel de photos très valorisé par leurs fans confirme officiellement leur vie à deux, jusque-là suggérée par des indices subtils disséminés sur les réseaux sociaux.

Ce dévoilement est le point d’orgue d’une relation qui avait fait l’objet de nombreuses spéculations. Laury Thilleman avait déjà laissé filtrer quelques signes, comme une vidéo où elle pratique le roller dans un décor évoquant la Californie, sans jamais préciser la présence de Paul Mirabel. Ce dernier, de son côté, avait gardé le silence face aux interrogations de ses abonnés, entretenant un certain mystère. Désormais, le voile est levé, et la complicité affichée par le couple ne laisse plus place au doute.

Des indices dévoilant une relation suivie et validée par les proches

La confirmation publique de leur relation a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment au sein du cercle des personnalités. Parmi les premiers à réagir, Lorie Pester a exprimé son enthousiasme par un emoji aux yeux en forme de cœur, tandis que Cyril Féraud a laissé trois cœurs en commentaire, soutenant ainsi discrètement mais avec chaleur ce nouveau couple du paysage médiatique français.

Les fans avaient commencé à relever plusieurs détails depuis plusieurs semaines. Par exemple, fin avril, Laury Thilleman avait partagé des photos de son séjour au Canada, légendées par la phrase « Canada mon amour ». Sur l’un des clichés, un panneau indiquant « Trudeau-Mirabel » avait alerté les internautes, perçu comme un clin d’œil à Paul Mirabel. De plus, la présence d’un sweat-shirt associé à l’humoriste dans certaines publications avait renforcé les soupçons.

Autre moment clé, la venue de Laury Thilleman à l’Accor Arena pour assister au spectacle de Paul Mirabel en compagnie de Marine Lorphelin avait suscité de nombreux commentaires. Son message enthousiaste, « Olalala, fière de toi puissance 1000 », n’avait fait qu’alimenter les rumeurs, avec des internautes relayant des messages qui laissaient peu de place au doute, tels que « Bisous à Paul » ou « On sait tous ».

Ce dévoilement par les deux personnalités met donc un terme à plusieurs mois de suppositions et rassemble désormais leurs abonnés autour d’une histoire affichée au grand jour. Le couple Laury Thilleman – Paul Mirabel confirme ainsi sa complicité et son lien affectif, désormais partagés ouvertement avec le public.