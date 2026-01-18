Législatives 2026 : voici la répartition des sièges par parti dans chaque circonscription électorale

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a rendu public, ce samedi 17 janvier 2026, les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier. Deux partis politiques se partagent l’ensemble des sièges de la dixième législature.

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a publié les résultats provisoires des élections des membres de l’Assemblée nationale, organisées le dimanche 11 janvier 2026. Selon les chiffres annoncés par le président de l’institution, Sacca Lafia, seuls deux partis politiques siègeront au Parlement pour la dixième législature.

Il s’agit du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), les deux formations ayant franchi le seuil légal requis dans l’ensemble des circonscriptions électorales, conformément aux dispositions du Code électoral.

D’après les données provisoires de la CENA, l’Union Progressiste le Renouveau arrive en tête et obtient 60 sièges à l’Assemblée nationale. Le Bloc Républicain suit avec 49 sièges, portant à 109 le nombre total de députés élus.

La répartition des sièges s’est faite circonscription par circonscription, sur la base des résultats compilés dans les 24 circonscriptions électorales. Dans chacune d’elles, les sièges ont été attribués exclusivement aux listes de l’UP-R et du BR, les autres partis en lice n’ayant pas atteint le seuil requis.

La CENA précise que ces résultats demeurent provisoires et seront transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs des élections législatives.