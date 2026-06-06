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Bénin

Bénin : Romuald Wadagni nomme deux secrétaires généraux adjoints du gouvernement

Le président Romuald Wadagni a nommé Alban Bienvenu Bessan et Ben Hugues Pierre Johnson aux fonctions de secrétaires généraux adjoints du gouvernement. Leur nomination est actée par un décret pris le 1er juin 2026.

Soussouni D.
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POLITIQUE
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Romuald Wadagni, président de la République du Bénin
Romuald Wadagni, président de la République du Bénin PH: DR
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Le président de la République, Romuald Wadagni, poursuit les nominations au sein de son administration. Par le décret n°2026-338 du 1er juin 2026, il a nommé Alban Bienvenu Bessan et Ben Hugues Pierre Johnson aux fonctions de secrétaires généraux adjoints du gouvernement.

Les deux nouveaux responsables rejoignent ainsi le Secrétariat général du gouvernement, une structure stratégique chargée d’assurer le suivi administratif des activités de l’Exécutif. Ils travailleront aux côtés du Secrétaire général du gouvernement, Wilson Gakpetor.

Cette nomination s’inscrit par ailleurs, dans la dynamique de mise en place des équipes appelées à accompagner l’action gouvernementale sous le nouveau mandat présidentiel.

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