Bénin : Claudy Siar nommé chargé de mission du président Wadagni à la visibilité du pays

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à la nomination de Claudy Siar au poste de chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin.

Le journaliste et producteur franco-béninois Claudy Siar fait désormais partie de l’entourage du président de la République. Sa nomination en qualité de chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin a été officialisée ce mercredi 03 juin 2026 en Conseil des ministres.

À travers cette décision, le chef de l’État, Romuald Wadagni, mise sur une personnalité reconnue pour son expertise dans les domaines de la communication, de la culture et de la promotion de l’Afrique à l’international. La mission confiée à Claudy Siar intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités béninoises de renforcer l’image du pays sur la scène régionale et internationale, tout en valorisant son patrimoine culturel, historique et touristique.

Qui est Claudy Siar ?

Né le 1er novembre 1957 à Paris , Claudy Siar est l’une des figures les plus connues des médias francophones consacrés à l’Afrique. Sa carrière est étroitement liée à la promotion des cultures africaines et afrodescendantes.

Il accède à une notoriété internationale grâce à l’émission « Couleurs Tropicales » diffusée sur Radio France Internationale (RFI). Pendant plusieurs années, ce programme est devenu une référence pour les musiques africaines et caribéennes, offrant une visibilité à de nombreux artistes du continent.

Au-delà de son activité de journaliste et d’animateur, Claudy Siar s’est imposé comme un défenseur des questions liées à la diaspora africaine. Il a notamment été nommé en 2011 délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer auprès du gouvernement français. Il est également à l’origine de plusieurs initiatives destinées à promouvoir les talents africains et à renforcer les liens entre l’Afrique et sa diaspora.

Son engagement en faveur du continent lui a valu d’être régulièrement sollicité lors de grands événements culturels, économiques et diplomatiques organisés en Afrique et en Europe.

Une nationalité béninoise obtenue récemment

Le 22 mai 2026, Claudy Siar a officiellement reçu sa nationalité béninoise ainsi que son passeport lors d’une cérémonie organisée à Cotonou. Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle correspond à la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Martinique en 1848, un symbole fort pour celui qui a longtemps milité pour la mémoire des Afro-descendants.

Avant cette cérémonie, l’ancien animateur de « Couleurs Tropicales » s’est rendu à Ouidah où il a participé à plusieurs rites traditionnels, dont une consultation du Fâ. À cette occasion, il a adopté le prénom traditionnel « Kodjovi », attribué aux garçons nés un lundi, et a déclaré être désormais reconnu comme membre de la famille Zossoungbo, présentée comme l’une des lignées fondatrices de Ouidah. Claudy Siar a qualifié cette étape de « retour aux sources », affirmant que « la Porte du Non-Retour était pour moi la Porte du Retour ».