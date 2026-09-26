Le Luxembourg engage 9,8 milliards FCFA pour former aux métiers portuaires au Bénin

Le protocole CAP-PORT cible les jeunes et les femmes de 18 à 35 ans, les personnes peu qualifiées et les travailleurs du secteur. Le calendrier et le nombre de bénéficiaires restent à préciser.

Le Luxembourg engage 15 millions d’euros, soit plus de 9,8 milliards FCFA, pour développer la formation aux métiers portuaires et logistiques au Bénin. Le protocole destiné au projet CAP-PORT a été signé à New York en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies.

Selon le Gouvernement béninois, le programme vise les jeunes et les femmes de 18 à 35 ans en recherche d’emploi, les personnes peu qualifiées et les travailleurs qui souhaitent actualiser leurs compétences. L’objectif est d’améliorer l’offre de formation et l’insertion dans les activités du port et de la logistique.

Les enseignements annoncés doivent couvrir la conduite et la maintenance des engins de manutention et des véhicules, la sécurité, la conformité documentaire ainsi que l’utilisation des systèmes numériques. Le dispositif doit s’appuyer sur un espace dédié au développement de ces compétences.

Le protocole a été signé pour le Bénin par Hugues Oscar Lokossou, ministre de l’Économie et des Finances chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, et pour le Luxembourg par le vice-Premier ministre Xavier Bettel. Le gouvernement évalue le portefeuille actif de la coopération bilatérale à environ 95 millions d’euros. L’enveloppe CAP-PORT en représente près de 16 %.

La publication officielle ne précise ni le nombre de bénéficiaires, ni le lieu du futur espace de formation, ni la date de démarrage, la durée des parcours ou le calendrier des décaissements. La signature établit donc un engagement de financement, sans démontrer que l’intégralité des 15 millions d’euros a déjà été versée.