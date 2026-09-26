Gabon

Port-Gentil : Oligui Nguema lance la construction de 848 logements

Le président gabonais a lancé le 25 septembre les travaux d’un programme de 848 logements à Lip Matanda, à Port-Gentil.

Mohamed ISSA
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ECONOMIE
Brice Clotaire Oligui Nguema, Président du Gabon
Brice Clotaire Oligui Nguema, Président du Gabon PH: DR
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Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé vendredi 25 septembre 2026 les travaux de construction de 848 logements à Lip Matanda, à Port-Gentil.

Le chantier, confié à une entreprise chinoise, vise à accroître l’offre de logements dans la capitale économique du Gabon et à accompagner l’extension urbaine de la ville.

Le projet prévoit également des retombées en matière d’emplois et d’activités pour les populations locales. Les autorités ont appelé les jeunes de Port-Gentil à se positionner sur les opportunités liées au chantier.

Ce programme s’inscrit dans une série d’investissements consacrés au logement et aux infrastructures dans l’Ogooué-Maritime. Le Conseil des ministres du 18 septembre avait annoncé plusieurs financements destinés à ces secteurs.

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