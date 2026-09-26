Le Niger envoie 500 jeunes se former en Algérie dès le 29 septembre

Sélectionnés dans toutes les régions, les bénéficiaires suivront pendant 20 à 45 jours des formations dans 19 métiers techniques. Deux départs sont programmés les 29 et 30 septembre.

Le Niger enverra 500 jeunes en Algérie les 29 et 30 septembre 2026 pour des formations professionnelles de 20 à 45 jours. Les bénéficiaires, sélectionnés dans toutes les régions du pays, seront répartis dans 19 métiers techniques.

Selon l’Agence nigérienne de presse, les filières ont été retenues à partir d’une étude de l’Observatoire national de l’emploi sur les besoins du marché du travail. L’électricité du bâtiment, la plomberie et la soudure figurent parmi les spécialités citées. Le premier groupe doit quitter Niamey le 29 septembre à 23 h 50, le second le lendemain à 10 h 25.

Le ministère nigérien de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi présente ce programme comme un résultat concret de la coopération avec Alger. La formation est annoncée comme gratuite pour les bénéficiaires.

À leur retour, un dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle est prévu. Les autorités n’en ont toutefois pas encore précisé les aides, le calendrier ni les critères. La liste complète des 19 métiers, le coût du programme et la prise en charge du transport et du séjour n’ont pas non plus été publiés.

Le programme avait déjà été évoqué en août lors du lancement des travaux pétroliers du bloc de Kafra, autre volet de la coopération entre le Niger et l’Algérie.