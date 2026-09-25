Au Bénin, 17,5 milliards FCFA accordés pour racheter des actifs pétroliers

L’opération porte sur des infrastructures déjà existantes. Le vendeur, le prix global et le nombre de sites concernés ne sont pas précisés.

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé, jeudi 24 septembre 2026 à Lomé, un financement de 17,5 milliards FCFA destiné au rachat par Yattassaye & Company Energy Invest de participations et d’infrastructures énergétiques au Bénin. Le portefeuille comprend des dépôts de pétrole et de gaz, un quai pétrolier ainsi qu’un réseau de stations-service.

Il s’agit d’une reprise d’actifs existants et non de la construction de nouveaux sites. Le communiqué de la BOAD ne précise ni l’identité du vendeur, ni le prix total de la transaction, ni le nombre et la localisation des installations concernées. Les conditions financières et le calendrier de réalisation ne sont pas davantage détaillés.

La banque régionale présente l’opération comme un moyen d’étendre les activités de YATT&CO en Afrique de l’Ouest et de maintenir sur le continent une partie du capital et de la valeur ajoutée liés à ces infrastructures. Le communiqué ne détaille toutefois pas la structure du capital de l’acquéreur après l’opération.

Ce financement fait partie de 157,5 milliards FCFA de nouvelles opérations approuvées lors de la 152e session du conseil d’administration. La BOAD évalue à 10 991,6 milliards FCFA le total de ses engagements depuis le début de ses activités en 1973.