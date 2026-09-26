Guinée : de retour de l’ONU, Mamadi Doumbouya appelle à l’unité nationale

Mamadi Doumbouya est rentré à Conakry le 25 septembre après l’Assemblée générale de l’ONU et a appelé les Guinéens à préserver l’unité et la cohésion nationale.

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est rentré à Conakry vendredi 25 septembre 2026 après sa participation à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

À son retour, le chef de l’État a appelé à l’unité nationale et à la cohésion sociale dans un message diffusé sur ses canaux officiels. Il a insisté sur le caractère « une et indivisible » de la République de Guinée.

Son arrivée a donné lieu à une mobilisation de partisans et de sympathisants sur le trajet reliant l’aéroport à Kaloum. Des dispositifs de sécurité avaient été déployés en amont de son retour.

Mamadi Doumbouya s’était rendu à New York pour prendre part aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies, trois ans après sa précédente participation en personne à cette réunion annuelle.