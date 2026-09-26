Sénégal : l’affaire Reug Reug s’élargit, un promoteur hippique activement recherché

L’enquête visant le lutteur Reug Reug dans une affaire présumée de faux billets s’élargit au Sénégal, où un promoteur de courses hippiques est désormais recherché.

L’enquête visant le lutteur sénégalais Oumar Kane, dit Reug Reug, dans une affaire présumée de faux billets s’est élargie avec la recherche active d’un promoteur de courses hippiques cité au cours des auditions.

Selon Seneweb, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Dakar/Faidherbe cherchent à localiser cet homme après les déclarations d’un autre suspect, présenté comme un saltigué. Ce dernier aurait affirmé avoir reçu par le passé des « billets noirs » auprès de ce promoteur.

Reug Reug, A. B. Ndiaye et D. Faye sont actuellement poursuivis pour association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, selon les éléments publiés par la presse sénégalaise. Les faits restent soumis à la procédure judiciaire en cours.

L’affaire a débuté après un renseignement reçu le 18 septembre par la Brigade de recherches. Un agent infiltré se serait présenté comme un technicien capable de « laver » les supports noircis, ce qui a conduit à l’interpellation des suspects le 24 septembre.

Les enquêteurs ont également saisi un véhicule utilisé par Reug Reug et des supports présentés comme des coupures de 100 dollars. Le dossier doit être transmis à la justice après la fin des gardes à vue.