Bénin : 2 125 milliards FCFA engagés, l’exécution budgétaire atteint 51,2 % à fin juin 2026

À fin juin 2026, l’État béninois avait mobilisé 2 329,6 milliards de FCFA en recettes et financements. Les dépenses du budget et charges de trésorerie atteignaient 2 125,4 milliards en engagements, soit 51,2 % des prévisions annuelles révisées.

Le Bénin avait engagé 2 125,4 milliards de FCFA de dépenses budgétaires et de charges de trésorerie au 30 juin 2026, soit 51,2 % des prévisions annuelles révisées. Le chiffre figure dans le rapport d’exécution à mi-année publié le 16 septembre par la Direction générale du Budget.

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Sur la même période, les recettes budgétaires et les ressources de financement ont atteint 2 329,6 milliards de FCFA sur une prévision annuelle révisée de 4 148,4 milliards, correspondant à un taux de réalisation de 56,2 %. En ordonnancement, les dépenses et charges de trésorerie se sont établies à 2 081,1 milliards de FCFA, soit 50,2 % des prévisions.

Les montants mobilisés progressent par rapport à fin juin 2025. À la même date l’an dernier, les recettes et ressources de financement s’élevaient à 2 006,4 milliards de FCFA et les engagements à 1 954,3 milliards. Cela représente une hausse d’environ 16,1 % pour les ressources mobilisées et de 8,8 % pour les engagements, même si le taux d’exécution des engagements recule de 55 % à 51,2 % en raison d’un budget révisé plus élevé en 2026.

L’exécution des programmes budgétaires atteint 1 031 milliards de FCFA, soit 45,7 % de la prévision annuelle. Les dotations couvrant notamment les crédits des institutions de l’État, les charges financières de la dette et les dépenses accidentelles ou imprévisibles ont, elles, été exécutées à 535,4 milliards sur 808,9 milliards de FCFA, soit 66,2 %.

Les Impôts progressent, les Douanes reculent

Dans le détail des recettes budgétaires, les trois régies financières ont recouvré 1 180 milliards de FCFA au premier semestre, en hausse de 4,4 % sur un an. La Direction générale des Impôts a mobilisé 724,3 milliards de FCFA, soit 83,2 milliards de plus qu’un an auparavant et une progression de 13 %. À l’inverse, les recettes brutes de la Direction générale des Douanes sont revenues de 407,8 à 378,4 milliards de FCFA, soit un recul de 29,5 milliards ou 7,2 %.

Le repli des recettes douanières intervient dans un contexte marqué par la fermeture persistante de la frontière avec le Niger, la faiblesse du naira face au franc CFA, la hausse du dollar et les contraintes sécuritaires dans le nord du pays. Les recettes non fiscales du Trésor ont, de leur côté, atteint 77,3 milliards de FCFA, contre 81,1 milliards un an plus tôt, soit une baisse de 4,7 %.

Au total, les recettes budgétaires de l’État se sont établies à 1 220,8 milliards de FCFA à fin juin, pour une prévision annuelle révisée de 2 736,1 milliards. Le déficit budgétaire ressort à 345,6 milliards de FCFA, contre 244,1 milliards à la même période en 2025.