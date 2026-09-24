Au Bénin, 120 formateurs doivent former 1 160 artisans dans sept métiers

Le partenariat entre la CMA-Bénin et CMA France prévoit aussi la standardisation des référentiels et un mécanisme de certification des maîtres artisans.

Un programme conduit par la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin avec CMA France doit renforcer les compétences de 120 formateurs-enseignants, chargés ensuite de former 1 160 artisans. Le ministère béninois des Petites et Moyennes Entreprises a présenté ces objectifs le 23 septembre 2026 lors d’un point d’étape du partenariat.

Les formations concernent la maçonnerie, les menuiseries aluminium et bois, la réparation de téléphones portables, la soudure à l’arc, le froid et la climatisation ainsi que la réparation de pompes à injection.

Le dispositif comprend également la révision et la standardisation des référentiels de formation, ainsi que la préparation d’un référentiel de compétences et d’un mécanisme de certification des maîtres artisans. Cent vingt tablettes doivent être remises aux secrétaires communaux pour soutenir le Certificat de qualification aux métiers.

En juin, la nouvelle phase du partenariat avait été présentée avec une cible de 825 artisans supplémentaires. Le ministère évoque désormais 1 160 bénéficiaires, sans préciser combien ont déjà achevé leur formation ni si ce total inclut les 825 annoncés trois mois plus tôt.