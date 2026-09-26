Éliminatoires CAN 2027 : l’Afrique du Sud bat la Guinée 2-1 et prend une première option

L’Afrique du Sud a battu la Guinée 2-1 à Johannesburg pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027, grâce à des buts d’Ime Okon et Samukele Kabini.

L’Afrique du Sud a battu la Guinée 2-1 ce samedi 26 septembre 2026 au Orlando Stadium de Johannesburg, pour la première journée du groupe D des éliminatoires de la CAN 2027.

Les Bafana Bafana ont ouvert le score à la 30e minute par Ime Okon. Sur un ballon revenu dans la surface après un centre, le défenseur sud-africain a trouvé l’ouverture au premier poteau pour donner l’avantage aux locaux.

La Guinée a tenté de réagir avant la pause. Serhou Guirassy a notamment inquiété la défense sud-africaine, mais l’Afrique du Sud est rentrée aux vestiaires avec son avantage d’un but.

Le Syli national est revenu à hauteur en seconde période. Un coup franc de Guirassy a été repoussé avant de revenir sur Seydouba Cissé, qui a égalisé pour la Guinée.

L’Afrique du Sud a repris l’avantage à la 77e minute. Yanela Mbuthuma a lancé Samukele Kabini dans le dos de la défense guinéenne, et le latéral gauche a conclu l’action pour porter le score à 2-1.

Ce succès permet aux Bafana Bafana de prendre trois points dans un groupe D particulier. Le Kenya étant déjà qualifié pour la phase finale en tant que co-organisateur de la CAN 2027, seule la meilleure autre sélection du groupe accompagnera les Harambee Stars.

L’Afrique du Sud affrontera ensuite l’Érythrée le 30 septembre. La Guinée recevra le Kenya le 1er octobre.