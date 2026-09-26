Bayern : Harry Kane annonce des négociations proches d’aboutir pour sa prolongation
Harry Kane assure que les discussions avec le Bayern Munich avancent bien et qu’une décision positive pourrait intervenir dans les prochaines semaines.
Harry Kane a confirmé que les négociations avec le Bayern Munich pour prolonger son contrat progressaient dans le bon sens, à quelques mois de l’expiration de son engagement actuel.
L’attaquant anglais a indiqué vendredi que les discussions se poursuivaient et que les deux parties restaient sereines. Il a ajouté qu’une décision pourrait intervenir dans le mois à venir et qu’il s’attendait à une issue positive.
Le contrat de Kane avec le Bayern expire à l’été 2027. Le capitaine de l’Angleterre a répété qu’il était heureux à Munich et qu’il laissait son entourage gérer les détails de la négociation.
Le FC Barcelone fait partie des clubs présentés comme attentifs à sa situation, mais aucune offre officielle n’a été annoncée. Kane évolue au Bayern depuis son départ de Tottenham en 2023.
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