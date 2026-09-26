France

Ligue des nations : Mbappé quitte les Bleus après sa blessure au genou en Turquie

Buteur lors de la victoire 1-0 de la France en Turquie, Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus après une blessure au tendon du genou.

Henry DONCHE
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MONDE - SPORT
Kyllian Mbappé
Kyllian Mbappé PH: DR
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Kylian Mbappé quitte le rassemblement de l’équipe de France après s’être blessé au genou vendredi 25 septembre 2026 lors de la victoire 1-0 en Turquie, en Ligue des nations.

Le capitaine français avait inscrit l’unique but de la rencontre à la 54e minute, servi par Michael Olise. Il a reçu des soins immédiatement après son but, a tenté de reprendre le jeu, puis a dû céder sa place quelques minutes plus tard.

La Fédération française de football a indiqué que l’attaquant souffrait d’une blessure au tendon du genou et qu’il allait retourner à Madrid. Zinédine Zidane a expliqué que le genou présentait un gonflement et que le staff ne prendrait aucun risque avec le joueur du Real Madrid.

Mbappé a porté à 67 son record de buts avec l’équipe de France avant sa sortie. Son indisponibilité pour la suite du rassemblement est désormais actée.

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