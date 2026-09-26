Maroc : le journaliste Hamid Barrada est mort

Le journaliste marocain Hamid Barrada, ancien collaborateur de Jeune Afrique et figure de la télévision francophone, est décédé le 26 septembre 2026.

Le journaliste marocain Hamid Barrada est décédé samedi 26 septembre 2026, ont annoncé plusieurs médias marocains. Il avait notamment travaillé pour Jeune Afrique et participé à plusieurs émissions de télévision francophones.

Au cours de sa carrière, Hamid Barrada s’est imposé comme une figure du journalisme politique et du débat télévisé au Maghreb et en France. Il avait également présenté l’émission « Mais encore ? » sur 2M.

Le360 annonce son décès à l’âge de 87 ans. D’autres publications ont toutefois fait circuler un âge différent dans les premières heures suivant l’annonce, ce qui conduit à retenir ici le décès sans faire de l’âge un élément du titre.

Hamid Barrada avait construit une carrière entre presse écrite et télévision, avec une présence régulière dans les médias traitant de politique marocaine et internationale.