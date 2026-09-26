Nigeria : un iPhone 17 Pro Max impayé mène la police à un fusil à pompe

Un homme de 28 ans a été arrêté dans l’État d’Abia après une plainte pour un iPhone 17 Pro Max impayé ; la police affirme avoir retrouvé un fusil à pompe.

Un homme de 28 ans a été arrêté dans l’État d’Abia, au Nigeria, après une plainte liée à un iPhone 17 Pro Max obtenu selon un système de paiement à la livraison mais qui n’aurait jamais été réglé.

La police de l’État d’Abia affirme que le suspect, Ugochukwu Precious, aurait ensuite menacé le vendeur et fait appel à des individus pour l’intimider après les demandes de paiement.

Les agents de la Rapid Response Squad l’ont interpellé mardi 22 septembre. Le lendemain, les enquêteurs disent avoir retrouvé un fusil à pompe en poursuivant leurs investigations.

Le porte-parole de la police, Maureen Chinaka, a indiqué que l’enquête se poursuivait et que les forces de l’ordre cherchaient encore d’autres personnes soupçonnées d’être liées au suspect.

L’homme doit être présenté devant la justice à l’issue de l’enquête. Les faits qui lui sont reprochés restent des accusations à ce stade.