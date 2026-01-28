Kate Middleton : son nouveau look suscite des questions après sa dernière apparition publique

Kate Middleton est réapparue en public cette semaine, et sa chevelure plus claire que d’habitude a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux. Présente au Muséum d’histoire naturelle de Londres aux côtés du prince William, la princesse de Galles faisait sa rentrée après plusieurs semaines d’absence, quelques mois après l’annonce de sa rémission en janvier 2025.

Les premières images diffusées montrent une Kate souriante, attentive et visiblement soutenue par son époux. Sur les plateformes sociales, les réactions ont mêlé compliments sur son élégance et interrogations sur l’origine de ce changement capillaire, certains y voyant un effet du soleil, d’autres parlant de signes de fatigue ou spéculant sur l’emploi d’extensions ou de perruques.

Des professionnels de la coiffure consultés sur ces retrouvailles publiques ont avancé que la nuance plus claire pouvait s’expliquer par un éclaircissement naturel lié à l’exposition au soleil, notamment après des séjours en Grèce et à Balmoral cet été. Rien n’indique formellement un changement dramatique de coloration ou un choix cosmétique affirmé par la maison royale.

Rentrée publique scrutée : coiffure, posture et soutien familial

La présence de Kate au Muséum d’histoire naturelle intervenait dans un contexte très observé : sa santé a fait l’objet d’un suivi médiatique intense, et chaque apparition publique est désormais minutieusement analysée. Les photographies et vidéos de l’événement ont particulièrement mis en avant sa coiffure, sujet qui a rapidement dominé les commentaires en ligne.

Selon les éléments disponibles, le blond apparent de la princesse pourrait résulter d’un éclaircissement progressif lié aux vacances et à l’exposition solaire plutôt que d’une transformation radicale. Les stylistes cités rappellent que ce phénomène est courant chez les cheveux naturellement bruns ou châtains exposés au soleil estival.

Outre la couleur, plusieurs observateurs ont relevé le port de tête et le sourire de Kate lors de ses échanges avec le public et les équipes du musée. Ces signes ont été interprétés par certains comme le témoignage d’un retour à des engagements publics, sans pour autant fournir d’indication médicale sur son état de santé actuel.

La présence du prince William à ses côtés a été notée comme un marqueur de soutien familial visible au cours de cette apparition. Le couple a partagé plusieurs moments de proximité devant les caméras, sans déclaration officielle relative à la coiffure ou à la symbolique de ce changement d’apparence.

Les remarques en ligne oscillent entre admiration pour le choix stylistique et inquiétude liée au parcours de santé de la princesse. Les publications font référence à son année précédente marquée par un traitement lourd et à l’annonce publique de sa rémission au début de 2025.

À ce stade, les informations disponibles se limitent aux images et aux déclarations de stylistes et observateurs publics; aucun communiqué officiel de la maison royale n’a précisé les raisons exactes de cet éclaircissement capillaire.