Ghana : Accra bloque un accord sanitaire avec Washington sur les données cliniques

Le gouvernement ghanéen a suspendu des pourparlers engagés avec les États-Unis concernant une aide destinée au secteur de la santé, après la révélation d’une exigence américaine portant sur l’accès à des données médicales individuelles. Cette demande a ravivé des inquiétudes à Accra quant à la protection des informations personnelles des patients.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Les échanges, qui visaient à renforcer la capacité du système sanitaire ghanéen, se sont heurtés à un point de friction majeur : l’étendue et les modalités de partage des données de santé. Pour les autorités ghanéennes, la question dépasse la simple assistance technique et touche à la vie privée des citoyens ainsi qu’à la maîtrise nationale de données sensibles.

Dans ce contexte, plusieurs acteurs locaux et experts en protection des données ont appelé à la prudence. Ils insistent sur la nécessité d’encadrer strictement tout transfert d’informations médicales, en privilégiant des mécanismes garantissant l’anonymisation, la minimisation des données et des contrôles indépendants.

Invité de l’émission Afrique Midi, Jules Hervé Yimeumi, président de l’association Africa Data Protection, est revenu sur les enjeux que pose une telle demande d’accès aux dossiers médicaux. Selon lui, la confiance des populations et le respect des cadres juridiques nationaux sont au cœur du débat.

Protection des données versus coopération sanitaire : un équilibre délicat

Le cas ghanéen illustre une tension récurrente entre la volonté d’améliorer les systèmes de santé par des partenariats internationaux et l’impératif de préserver la confidentialité des données personnelles. Pour les spécialistes, toute coopération impliquant des informations médicales doit reposer sur des garanties techniques et juridiques claires afin d’éviter des risques de réidentification ou d’usage détourné.

Parmi les mesures évoquées par les experts figurent des accords précisant l’objectif et la durée des partages, l’accès limité aux seules données strictement nécessaires, des protocoles de chiffrement robustes, ainsi que la mise en place d’instances de contrôle indépendantes. Ces dispositifs contribueraient à concilier objectifs sanitaires et droits fondamentaux.

Sur le plan politique, la suspension des négociations pourrait inciter les partenaires internationaux à revoir leurs demandes et à négocier des cadres de collaboration plus respectueux des souverainetés numériques des pays bénéficiaires. Côté ghanéen, la décision montre la volonté de placer la protection des citoyens au centre des décisions en matière de santé publique.

Le débat lancé par cette affaire pourrait aussi pousser d’autres pays africains à clarifier leurs propres règles en matière de données de santé et à renforcer les autorités chargées de leur supervision, afin d’éviter des situations similaires lors de futurs accords internationaux.