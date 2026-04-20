Afrique du Sud : Kemi Seba demande l’asile politique

L’influenceur panafricain Kemi Seba s’est présenté ce lundi 20 avril devant la Cour de Pretoria. Le tribunal a renvoyé l’audience au 29 avril après que le ministère public ait demandé un délai complémentaire pour instruire une demande de liberté sous caution. Kemi Seba, son fils et un troisième prévenu ont été reconduits en détention provisoire.

La procureure a expliqué que des vérifications demeurent nécessaires, notamment la confirmation de l’adresse indiquée en Afrique du Sud et l’authenticité d’un passeport diplomatique nigérien présenté par l’intéressé. La défense a immédiatement fait valoir des pièces justificatives — parmi lesquelles un document émanant officiellement de l’ambassade du Niger — mais ces éléments n’ont pas suffi à empêcher le report de l’audience.

La personne assise aux côtés de Kemi Seba et de son fils a été identifiée comme François Van de Merwe, dirigeant d’un petit groupe identitaire afrikaner et présenté comme suprémaciste blanc. Selon la police sud-africaine, il est soupçonné d’avoir aidé Seba dans une tentative de franchissement illégal vers le Zimbabwe.

Sur le plan migratoire, l’avocat de Kemi Seba indique qu’une procédure visant à obtenir le statut de réfugié politique est en cours, ce qui pourrait, si elle aboutit, légaliser son séjour en Afrique du Sud. Un représentant de l’ambassade du Bénin était présent au procès, lequel n’a duré qu’une vingtaine de minutes ; la question d’une éventuelle extradition n’a pas été abordée et le mandat d’arrêt international lancé par le Bénin n’a pas été évoqué dans la salle d’audience. Rappelons que Cotonou avait émis ce mandat après les accusations de soutien à la tentative de coup d’État de décembre 2025.

Prochaines étapes

La prochaine audience est programmée pour le 29 avril ; d’ici là, les autorités poursuivront les vérifications demandées par le parquet. Les trois prévenus restent placés en détention provisoire en attente de la suite de la procédure.