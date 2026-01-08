Ghana : l’ex-ministre des Finances Ken Ofori-Atta placé en détention aux États-Unis

Soupçonné de corruption et recherché par la justice ghanéenne depuis février, l’ancien ministre des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta, a été placé en détention par les autorités américaines de l’immigration, ont confirmé mercredi soir ses avocats.

Dans un communiqué, son équipe juridique indique que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a procédé à son arrestation en raison de son statut migratoire aux États-Unis. Âgé de 66 ans, Ken Ofori-Atta séjourne sur le sol américain depuis janvier 2025 pour y suivre un traitement médical, notamment pour un cancer de la prostate.

Visé par une enquête judiciaire au Ghana depuis près d’un an, il a été déclaré en fuite en février et formellement inculpé pour corruption en novembre. Les autorités l’accusent d’avoir causé d’importantes pertes financières à l’État à travers des opérations impliquant des fonds publics jugées suspectes.

Ministre des Finances de 2017 à 2024 sous la présidence de Nana Akufo-Addo, Ken Ofori-Atta a été l’un des principaux artisans de la politique économique récente du Ghana, marquée par des réformes fiscales controversées et des négociations avec le Fonds Monétaire International.