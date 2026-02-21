Ghana : Accra saisit le Tribunal international du droit de la mer dans le litige maritime avec le Togo

Le gouvernement ghanéen a annoncé, dans un communiqué rendu public le 20 février 2026, la rupture des négociations engagées avec le Togo au sujet du tracé de leur frontière en mer. Accra indique renoncer aux pourparlers après huit années d’échanges infructueux et saisir désormais une instance judiciaire internationale spécialisée dans le droit maritime.

Les autorités ghanéennes précisent vouloir porter le différend devant le tribunal compétent en la matière, au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), afin d’éviter que des incidents répétés n’alimentent des tensions entre institutions des deux pays. Le recours à l’arbitrage international est présenté comme la voie choisie pour trancher durablement la controverse.

Le dossier remonte à plusieurs décennies mais les tentatives de règlement récentes ont débuté en 2018, lorsque les deux États ont constitué un premier comité chargé d’examiner la délimitation. Le Togo avait alors contesté la validité des limites héritées de la période coloniale, provoquant l’ouverture d’un long cycle de discussions.

Malgré de nombreuses rencontres au fil des ans, aucun compromis n’a été trouvé. En 2021, Lomé a rejeté la proposition ghanéenne de fixer temporairement une frontière, alors qu’Accra exploitait déjà une portion de la zone disputée. Une rencontre entre les chefs d’État en 2022 n’a pas permis, selon les protagonistes, de débloquer la situation.

Précédent avec la Côte d’Ivoire

Ce différend togolais n’est pas le premier du genre pour le Ghana. Une querelle comparable l’opposait à la Côte d’Ivoire et s’est achevée en 2017 par une décision du Tribunal international du droit de la mer qui avait statué en faveur d’Accra.