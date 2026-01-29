Fonction publique communale au Bénin : les résultats du test 2025 publiés

La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a rendu publics les résultats définitifs du test de sélection pour plusieurs fonctions administratives et techniques au sein des mairies.

La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a publié les résultats définitifs du test de sélection pour les fonctions de Directeur des systèmes d’information (DSI), Directeur des services techniques (DST), Personne responsable des marchés publics (PRMP) et Secrétaire administratif d’arrondissement (SAA), au titre de la campagne 2025.

Dans un communiqué publié le 27 janvier 2026, le coordonnateur de la Cellule informe qu’ « à l’issue du test écrit et des entretiens individuels, la liste des personnes éligibles au Fichier des principales fonctions administratives et techniques des mairies, sous réserve d’ultimes vérifications, est disponible ».

Les candidats concernés peuvent consulter cette liste sur le portail web officiel du gouvernement béninois à l’adresse www.gouv.bj, comme indiqué dans le communiqué.

Concernant les postes de DSI, DST et PRMP dans les mairies, la Cellule précise qu’« à raison des postes à pourvoir », une séance de tirage au sort sera organisée dans les prochains jours. À cette occasion, les Secrétaires exécutifs des communes concernées seront conviés.

S’agissant des Secrétaires administratifs d’arrondissement (SAA), le communiqué indique que les listes par commune seront transmises aux Secrétaires exécutifs des mairies. Ces derniers procéderont ensuite à la nomination des intéressés « par ordre de mérite et en fonction des postes disponibles ».