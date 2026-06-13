Bénin : la tiktokeuse “Madame Poutine” placée en garde à vue

La tiktokeuse béninoise connue sous le pseudonyme « Madame Poutine » a été interpellée vendredi 12 juin 2026 et placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour diffamation. Selon Triomphe Mag, la plainte aurait été déposée par un autre tiktokeur résidant aux États-Unis, tandis que les détails précis des faits reprochés ne sont pas encore connus.

La tiktokeuse béninoise connue sous le pseudonyme « Madame Poutine » a été interpellée et placée en garde à vue, vendredi 12 juin 2026, dans une affaire présumée de diffamation. L’information, rapportée par Triomphe Mag, circule depuis vendredi sur les réseaux sociaux béninois.

Selon les premiers éléments disponibles, la procédure aurait été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par un autre créateur de contenus actif sur TikTok. Le plaignant résiderait aux États-Unis et estime avoir été visé par des propos ou publications diffamatoires attribués à « Madame Poutine ».

À ce stade, les détails précis des faits reprochés à la tiktokeuse ne sont pas encore connus. Aucune information officielle détaillée n’a pour l’instant permis de préciser la nature exacte des propos en cause, les circonstances de leur diffusion ou les suites immédiates de la procédure.

Une affaire née sur les réseaux sociaux

Cette interpellation met une nouvelle fois en lumière les tensions qui peuvent naître sur les plateformes numériques. TikTok, Facebook et d’autres réseaux sociaux sont devenus des espaces de forte visibilité, mais aussi des lieux de conflits publics, parfois prolongés devant les autorités judiciaires.

Dans le cas de « Madame Poutine », l’affaire aurait débuté à partir de publications ou déclarations diffusées en ligne. La diffamation, lorsqu’elle est établie, peut entraîner des poursuites judiciaires. Mais comme dans toute procédure en cours, la présomption d’innocence reste applicable jusqu’à une éventuelle décision de justice.

Selon Triomphe Mag, le dossier pourrait être transmis à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette possibilité n’a pas encore été officiellement confirmée dans les éléments rendus publics.

Cette arrestation intervient dans un contexte où les contenus publiés sur les réseaux sociaux font l’objet d’une attention croissante. Au Bénin comme ailleurs, les créateurs de contenus sont de plus en plus exposés à des plaintes lorsque leurs publications sont jugées attentatoires à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée d’autrui.