Bénin: un atelier à Abomey pour évaluer la couverture médiatique des élections de 2026

Un atelier de réflexion s’est tenu le 11 mai à Abomey afin d’évaluer le dispositif d’encadrement des médias durant les élections générales de 2026.

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La rencontre a réuni des responsables de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac), des représentants de la Commission électorale nationale autonome (Cena), des cadres du ministère de la Justice et de la Législation, ainsi que des délégués d’organisations professionnelles des médias.

L’objectif principal est de faire le point sur le fonctionnement du mécanisme d’encadrement médiatique pendant le processus électoral. Les participants ont identifié les acquis et les insuffisances observés sur le terrain, afin d’améliorer la qualité et l’équilibre de la couverture des prochaines échéances électorales.

Les débats ont porté sur plusieurs aspects essentiels :

l’équilibre dans le traitement de l’information politique ;

le respect de l’éthique et de la déontologie journalistiques ;

l’efficacité des dispositifs de suivi et de régulation déployés durant la campagne.

À l’ouverture des travaux, le vice-président de la Haac, Mohamed Bare, intervenant au nom du président de l’institution, a invité les participants à privilégier des échanges francs et constructifs. Il a insisté sur la nécessité de tirer des enseignements concrets de cette expérience pour renforcer les mécanismes de régulation et garantir une couverture médiatique plus professionnelle et équilibrée.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Haac et de ses partenaires de consolider la transparence et la responsabilité des médias dans le traitement de l’information électorale, en vue d’un processus démocratique apaisé et crédible.