Burundi : un budget de 38,9 millions $ pour l’organisation de la présidentielle 2027

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Burundi a prévu un budget de 115,9 milliards de francs burundais, soit environ 38,9 millions de dollars, pour l’organisation de l’élection présidentielle fixée au 3 mai 2027, tout en reconnaissant ne disposer à ce stade que de 3,9 milliards de francs (1,1 million de dollars) dans ses caisses, soit moins de 4% du montant nécessaire.

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Le président de la CENI, Prosper Ntahorwamiye, a présenté le calendrier et l’enveloppe financière nécessaire lors d’une réunion tenue vendredi 8 mai à Bujumbura avec les partis politiques, la société civile, le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées au Burundi. Il a indiqué que le gouvernement burundais et ses partenaires devront mobiliser les 96% restants du budget électoral avant la tenue du scrutin.

Selon le calendrier présenté, la campagne électorale se déroulera du 10 au 30 avril 2027, les résultats définitifs seront annoncés le 18 mai 2027 et le président élu prêtera serment le 18 juin 2027. En cas de second tour, le scrutin se tiendrait le 1er juin 2027. Les commissions électorales provinciales indépendantes seront mises en place dès juin 2026, suivies des commissions communales en juillet 2026.

La réunion de présentation du calendrier a toutefois été boycottée par l’opposition, dans un contexte politique tendu marqué par la récente révision du Code électoral, qui a relevé à 100 millions de francs burundais (environ 28 566 euros) le cautionnement exigé des candidats à la présidence, une mesure que les partis d’opposition qualifient de « mesure d’exclusion délibérée » destinée à écarter les candidatures alternatives. Le président sortant Evariste Ndayishimiye, dont le mandat s’achève en 2027, a d’ores et déjà été désigné le 26 avril 2026 comme candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour briguer un second mandat.