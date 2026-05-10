Clasico : le Barça à 90 minutes du sacre face à un Real Madrid affaibli

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce dimanche 10 mai au Spotify Camp Nou pour la 35e journée de Liga, avec une opportunité de conquérir son 29e titre de champion d’Espagne lors d’un Clasico. Un nul suffirait aux Catalans, qui comptent 11 points d’avance sur leur rival et restent sur dix victoires consécutives en championnat.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

L’équipe de l’entraîneur allemand Hansi Flick, qui a remporté 29 de ses matchs de Liga cette saison, a validé lors du dernier week-end sa dynamique par un succès à Pampelune sur le terrain d’Osasuna (1-2). Le Real Madrid, invaincu lors de ses quatre dernières rencontres (deux victoires, deux nuls), s’avance dans ce dernier Clasico de la saison sans perspective de titre, Villarreal pointant neuf unités derrière lui au classement.

La rencontre se dispute dans un contexte de lourdes indisponibilités. Du côté madrilène, l’entraîneur Alvaro Arbeloa devra se passer de Kylian Mbappé, blessé mais toujours meilleur buteur de la compétition avec 24 réalisations, ainsi que de Dani Carvajal, Militao, Mendy, Güler, Ceballos et Rodrygo. Federico Valverde, l’un des cadres du milieu de terrain uruguayen, est également forfait à la suite d’une procédure disciplinaire ouverte par le club.

Le FC Barcelone est pour sa part privé de Lamine Yamal depuis le 23 avril. L’ailier droit de 18 ans, auteur de 16 buts et 11 passes décisives en Liga cette saison, souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche contractée lors de la victoire face au Celta Vigo (1-0). Le club catalan a confirmé son indisponibilité pour le reste de la saison tout en précisant qu’il devrait être en mesure de participer à la Coupe du monde. Andreas Christensen est également incertain. Jules Koundé, de retour de suspension, devrait figurer en défense.

La composition probable alignée par Flick s’articule autour d’un 4-2-3-1 avec Garcia dans les buts, Cancelo, Cubarsi, Martin et Koundé en défense, Gavi et Pedri au milieu, et Rashford, Olmo, Fermin en soutien de Robert Lewandowski (13 buts). L’attaquant britannique Marcus Rashford, recruté en janvier en provenance de Manchester United, est pressenti sur le côté droit en remplacement de Yamal. Raphinha, interrogé sur ce rôle, a pris ses distances avec toute comparaison avec l’ailier prodige : « Si je joue sur l’aile droite, ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel, car je ne suis pas Lamine. »

La crise interne du Real Madrid

Le Real Madrid arrive au Camp Nou dans un climat de tensions internes, après une altercation à l’entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde les 6 et 7 mai. Selon le quotidien espagnol AS, Valverde avait accusé le milieu français d’avoir divulgué à la presse les détails d’une première échauffourée, avant de lui refuser une poignée de main lors de la séance suivante. L’incident a dégénéré en fin de séance : Tchouaméni aurait asséné un coup de poing à Valverde, qui a chuté et a dû être hospitalisé pour recevoir des points de suture. Le Real Madrid a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs. Valverde a nié publiquement avoir été frappé par son coéquipier.

En dehors des vestiaires, Vinicius Jr arrive en revanche dans une bonne dynamique après un doublé lors de la victoire 2-0 sur le terrain de l’Espanyol Barcelone lors de la journée précédente.

Un Barça en quête d’un sacre symbolique

Un titre obtenu lors d’un Clasico, à domicile, face au Real Madrid, revêtirait une valeur symbolique particulière pour les Catalans. Le FC Barcelone a déjà dominé son rival cette saison, s’imposant lors du match aller (2-1) et en Supercoupe d’Espagne (3-2). Une victoire ou un nul ce soir consacrerait une domination sans partage sur l’ensemble de l’exercice.

Le Real Madrid, de son côté, est en passe de conclure une saison blanche. Après ce Clasico, Arbeloa devra recevoir l’Oviedo, se déplacer à Séville et accueillir l’Athletic Club pour les trois dernières journées du championnat.

Le coup d’envoi du Clasico est fixé à 21h00 (heure espagnole) au Spotify Camp Nou, avec une diffusion sur Orange TV et Movistar LaLiga en Espagne.