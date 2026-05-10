Clasico : sans Mbappé, Valverde et Rodrygo, le Real Madrid décimé avant le choc contre le Barça

Le Real Madrid se rend au Camp Nou ce dimanche soir pour le Clásico de LaLiga sans Kylian Mbappé, forfait en raison d’une élongation aux ischio-jambiers gauches contractée fin avril lors d’un match face au Bétis, dans ce qui constitue sa huitième absence de la saison avec les Merengue.

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L’attaquant français de 27 ans, meilleur buteur de la Liga avec 24 réalisations, avait repris l’entraînement à Valdebebas dans les 48 heures précédant la rencontre, ce qui alimentait les espoirs d’une convocation au moins sur le banc, mais le staff d’Álvaro Arbeloa a finalement choisi de ne prendre aucun risque. Sa présence dans le groupe aurait pu se justifier pour une entrée en jeu, mais la direction technique a estimé que le joueur n’était pas suffisamment remis pour disputer ne serait-ce que quelques minutes d’un choc qui pourrait sacrer le Barça champion d’Espagne.

Outre Mbappé, les absences de Federico Valverde (traumatisme crânien de 10 à 14 jours à la suite de sa bagarre avec Aurélien Tchouaméni), Rodrygo, Eder Militão, Arda Güler, Dani Carvajal et Dani Ceballos alourdissent considérablement la liste des blessés madrilènes pour ce choc décisif.

Ce Clásico se dispute dans un contexte de grande tension au sein du vestiaire blanc. La bagarre entre Valverde et Tchouaméni, sanctionnée par une amende de 500 000 euros infligée à chacun des deux joueurs, a mis en lumière le désordre qui règne dans le groupe depuis plusieurs semaines. L’absence de Mbappé a par ailleurs ravivé une polémique préexistante. Selon le Parisien et plusieurs sources espagnoles, l’attaquant tricolore avait initialement envisagé de faire l’impasse sur le Clásico par « choix stratégique » pour préserver son intégrité physique en vue de la Coupe du monde 2026 qui s’ouvre le 11 juin aux États-Unis, une posture perçue au sein du club comme une priorité donnée à l’équipe de France sur les intérêts du Real Madrid. Mais c’est finalement la blessure aux ischio-jambiers, et non un choix délibéré, qui prive le technicien Arbeloa de son attaquant vedette.

Un Barça à une victoire du titre, un Real dos au mur

Pour le FC Barcelone, cette rencontre représente une opportunité en or de décrocher un deuxième titre de champion d’Espagne consécutif sur sa propre pelouse. Face à une équipe madrilène décimée par les absences, le staff catalan présente un groupe au complet, à l’inverse d’une formation merengue contrainte de s’appuyer sur de jeunes éléments comme Mastantuono et Gonzalo García pour compenser les absences.

Álvaro Arbeloa, qui fait face à des questions de plus en plus pressantes sur sa capacité à gérer un vestiaire en crise, devrait s’appuyer sur Vinicius Jr et Brahim Díaz pour animer l’attaque, avec Tchouaméni et Bellingham dans l’entrejeu. Le groupe officiel convoqué par Álvaro Arbeloa compte trois gardiens, onze défenseurs et milieux et seulement quatre attaquants. Voici la composition probable retenue par le staff madrilène :

Gardien : Thibaut Courtois, qui fait son retour dans le groupe après une courte indisponibilité

Défense (4) : Trent Alexander-Arnold (droit), Antonio Rüdiger (axe droit), Dean Huijsen (axe gauche), Fran García (gauche)

Milieu (3) : Aurélien Tchouaméni (sentinelle), Eduardo Camavinga, Jude Bellingham (box-to-box)

Attaque (3) : Brahim Díaz (droit), Vinícius Júnior (gauche), Gonzalo García (pointe)

Thiago Pitarch, jeune milieu de la Castilla âgé de 18 ans, est convoqué pour palier le manque de solutions dans l’entrejeu. Franco Mastantuono, l’Argentin de 17 ans recruté en janvier 2026 pour 45 millions d’euros, figure également dans le groupe comme option offensive de secours. Arbeloa devrait opter pour un bloc bas et compact, misent sur les contres rapides de Vinícius Jr et les qualités de percussion de Bellingham face à un Barça qui n’a besoin que d’un point pour être sacré champion d’Espagne.