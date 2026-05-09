Bénin : Abomey et Ouidah veulent bâtir un corridor du tourisme mémoriel

L’hôtel de ville d’Abomey a accueilli vendredi une séance de travail entre les délégations des communes d’Abomey et de Ouidah pour poser les bases d’une convention de coopération intercommunale autour du tourisme mémoriel, de la valorisation du patrimoine et de la création de circuits culturels communs, dont la signature officielle est prévue le jeudi 14 mai 2026 à Ouidah. Les deux communes souhaitent mobiliser des partenaires techniques et financiers pour promouvoir un développement territorial fondé sur leurs identités historiques et culturelles, dans un espace touristique cohérent entre l’ancien royaume des Fon et la côte atlantique, porte historique de la traite négrière.

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La séance de travail, conduite par les maires des deux communes, Christian Mawugnon Houétchénou et Franck Métolé Kpassassi, a permis d’arrêter les grands axes du texte conventionnel autour de quatre domaines prioritaires : le tourisme mémoriel et culturel, la valorisation du patrimoine historique, la création de circuits patrimoniaux communs entre les deux villes, et le renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux exécutifs communaux. Ce rapprochement avait été amorcé le 3 mars 2026 lors d’une première rencontre tenue à Ouidah, où les deux maires avaient posé les principes d’une collaboration stratégique durable et mis en place un comité conjoint de suivi opérationnel chargé de traduire leurs échanges en actions concrètes.

L’axe Abomey-Ouidah répond à une logique géographique et historique forte. Abomey, ancienne capitale du royaume du Dahomey et site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985, et Ouidah, principal port de départ vers les Amériques des victimes de la traite négrière et capitale mondiale du vaudou, partagent un héritage mémoriel commun dont les deux communes cherchent à faire un levier de développement économique local. « Il s’agit de transformer un héritage mémoriel exceptionnel en levier de croissance économique locale », résume le site Journal du Bénin. Les projets gouvernementaux de grande envergure dans le secteur touristique béninois figurent parmi les boussoles de cette coopération, les deux communes s’inscrivant dans le Programme du Tourisme du gouvernement qui a fait du corridor Ouidah-Abomey-Natitingou un axe touristique prioritaire.

Une intercommunalité nationale et non une coopération décentralisée

Il convient toutefois de préciser la nature exacte de ce partenariat. Contrairement à ce que pourrait suggérer l’expression « coopération décentralisée », il ne s’agit pas d’une coopération décentralisée au sens strict du terme. La coopération décentralisée désigne en effet un partenariat entre collectivités territoriales de pays différents.

Abomey et Ouidah étant toutes deux des communes béninoises, classées dans la catégorie des communes à statut intermédiaire par le décret N°2022-320 du 1er juin 2022 portant catégorisation des 77 communes du Bénin, ce partenariat relève davantage de l’intercommunalité ou de la coopération intercommunale. Dans le cadre juridique béninois, cette forme de coopération entre communes nationales est régie par le Titre VII du Code de l’Administration Territoriale (loi 2021-14 du 20 décembre 2021), qui encadre la création d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et d’autres formes de regroupements associatifs.

La logique de ce rapprochement repose sur une complémentarité géographique et historique évidente. Abomey, ancienne capitale du royaume du Dahomey et site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Ouidah, principal port de départ des esclaves vers les Amériques et ville du culte vaudou, forment ensemble l’épine dorsale du « tourisme mémoriel » béninois. La convention à signer le 14 mai devrait formaliser des axes prioritaires déjà identifiés lors des travaux : création de circuits patrimoniaux communs, promotion culturelle croisée, renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux exécutifs communaux.

Les deux communes sont par ailleurs toutes deux membres du réseau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), ce qui ouvre des perspectives de financement extérieur commun pour leurs projets. Ouidah entretient également depuis 2021 un jumelage avec la commune française des Anses d’Arlet, et Abomey celui avec la ville d’Albi depuis vingt ans, autant de réseaux que le nouveau partenariat intercommunal pourra mobiliser.