Africa Forward : Alassane Ouattara arrive à Nairobi en éclaireur du sommet

Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé samedi à Nairobi en avance sur l’ouverture du sommet Africa Forward, prévu les 11 et 12 mai 2026, selon le ministère kényan des Affaires étrangères qui a confirmé son atterrissage dans la capitale kényane sur le réseau social X.

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« L’arrivée du président Ouattara signale le début d’une semaine transformatrice pour les relations afro-européennes. Nous sommes prêts à mettre en valeur le Kenya en tant que lieu de rencontres mondiales », a déclaré la ministre kényane du Commerce, Rebecca Miano, présente pour accueillir le dirigeant ivoirien à l’aéroport international Jomo Kenyatta. Ouattara est l’un des premiers chefs d’État africains à avoir confirmé sa participation à ce sommet copréside par le président français Emmanuel Macron et son homologue kényan William Ruto. Sa venue est perçue par Paris comme symboliquement forte, car la Côte d’Ivoire reste l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest à maintenir des liens stratégiques solides avec la France, dans un contexte de recul de l’influence française au Sahel.

A Nairobi, le président Ouattara devrait figurer parmi les interlocuteurs prioritaires d’Emmanuel Macron lors des rencontres bilatérales en marge du sommet. Selon Africa Intelligence, Macron doit s’entretenir avec Ouattara sur « les investissements prospectifs » en Côte d’Ivoire, dans un contexte où Abidjan a anticipé une levée de fonds supérieure à 1,3 milliard de dollars sur les marchés internationaux avant d’ouvrir de nouvelles discussions avec le Fonds monétaire international.

La Côte d’Ivoire constitue également le principal hub de l’Alliance Afrique-France Impact Coalition, lancée par l’Élysée avant le sommet pour rassembler entrepreneurs français et africains autour de projets économiques communs, avec une forte implication des milieux d’affaires ivoiriens. Sur le plan régional, la présence du président Ouattara au sommet Africa Forward prend aussi une dimension politique, alors qu’il reste l’un des piliers de la CEDEAO face à l’Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu avec Paris et se sont rapprochés de Moscou.

Un sommet pour redéfinir les termes du partenariat France-Afrique

L’arrivée anticipée du président Alassane Ouattara à Nairobi confirme son rôle de facilitateur entre Paris et les capitales africaines qui restent dans l’orbite occidentale. Depuis son premier mandat en 2011, le président ivoirien a cultivé une relation personnelle de confiance avec les dirigeants français successifs, et sa présence au Camp Nou diplomatique qu’est le sommet Africa Forward signale la solidité de cet axe Abidjan-Paris. Pour Emmanuel Macron, qui a perdu pied au Mali, au Burkina Faso et au Niger, Ouattara représente une caution africaine de poids dans sa tentative de réinventer le partenariat France-Afrique sur des bases nouvelles. Le sommet vise à produire un « mandat de Nairobi » que Macron compte utiliser comme levier lors du G7 d’Évian en juin 2026, et la voix d’Ouattara, en tant que doyen des chefs d’État ouest-africains présents, sera déterminante dans la rédaction du document final.

Selon des sources proches du cabinet présidentiel ivoirien, Ouattara entend plaider pour un accès amélioré aux financements concessionnels, un réajustement des critères de classification des pays à revenu intermédiaire et une mobilisation accrue des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI en faveur des États africains, des thèmes au cœur du deuxième jour du sommet consacré aux grands enjeux macroéconomiques. La présence du doyen des chefs d’État de la CEDEAO dans la capitale kényane revêt donc une dimension symbolique forte. Pour Paris, Ouattara incarne le partenariat franco-africain qui tient face aux turbulences géopolitiques provoquées par le retrait français au Sahel. « La Côte d’Ivoire est le premier pays africain à prendre part à ce sommet, avec la volonté de faire valoir une vision africaine du développement fondée sur des partenariats équilibrés et non plus sur des logiques d’aide », souligne une source diplomatique française citée par Africa Intelligence.

Sur le fond, la position ivoirienne au sommet Africa Forward rejoint celle des économies africaines qui réclament depuis plusieurs années une réforme structurelle des institutions financières internationales. Ouattara, lui-même ancien directeur général adjoint du FMI de 1994 à 1999, dispose d’une expertise rare parmi les dirigeants africains sur ces questions et jouit d’une crédibilité particulière dans les négociations avec les institutions de Bretton Woods. Abidjan a levé plus de 3,5 milliards de dollars sur les marchés internationaux depuis 2021 et nourrit l’ambition de diversifier ses partenaires financiers bien au-delà des canaux traditionnels franco-européens, notamment vers les investisseurs asiatiques et du Golfe. La réforme des critères d’accès des pays à revenu intermédiaire aux prêts concessionnels est perçue par Abidjan comme un sujet existentiel, la Côte d’Ivoire ayant été reclassifiée « pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure » en 2020, ce qui a mécaniquement réduit son accès aux financements les plus avantageux de la Banque mondiale.