Africa Forward 2026 : le Bénin veut séduire par la culture, le numérique et l’entrepreneuriat

Le Bénin est représenté au sommet Africa Forward de Nairobi (11-12 mai 2026) par une délégation de figures entrepreneuriales, artistiques et culturelles issues du pays et de sa diaspora, dans le cadre du forum « Inspire & Connect » de la première journée, réservé aux acteurs économiques et aux talents créatifs, selon l’ambassade de France au Bénin.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Le pays n’envoie pas de chef d’État à ce sommet de haut niveau, mais sa participation au volet économique et culturel de la journée du 11 mai à l’Université de Nairobi signale sa volonté de s’inscrire dans les nouveaux partenariats afro-européens portés par cette plateforme. La délégation béninoise comprend des entrepreneurs, des artistes et des créateurs issus des industries culturelles et créatives, un secteur dans lequel le Bénin a engagé d’importants investissements depuis 2016, notamment à travers la rénovation du palais des Gouverneurs de Cotonou et les projets de la Fondation Zinsou. Les représentants de la diaspora béninoise sont également mobilisés pour participer aux rencontres d’affaires et aux séquences dédiées à la jeunesse et à l’entrepreneuriat.

Cette participation béninoise au sommet Africa Forward s’inscrit dans une dynamique de promotion internationale portée par l’ambassade de France au Bénin, qui a relayé avec enthousiasme la liste des talents et figures issues du pays sur ses réseaux sociaux à l’approche de l’événement. Pour le Bénin, l’enjeu est de profiter de la vitrine africaine et internationale que représente ce sommet pour attirer des investissements étrangers dans les secteurs prioritaires de son économie, notamment le tourisme mémoriel — à l’heure où le président élu Romuald Wadagni prépare sa prise de fonction du 24 mai 2026 — ainsi que le numérique, les énergies renouvelables et les industries culturelles. La délégation béninoise sera attentive aux discussions sur la réforme de l’architecture financière internationale, un enjeu crucial pour un pays classé parmi les économies à faible revenu qui cherche à améliorer ses conditions d’accès aux financements concessionnels.

La délégation rassemble des profils complémentaires. Marie-Cécile Zinsou, membre du Comité scientifique national de restitution des biens culturels du Bénin et figure de proue de la valorisation du patrimoine africain, représente l’axe culturel et mémoriel. Mahoutondji Kinmagbo, artiste à l’origine du projet HONME de visite virtuelle 3D du palais royal de Béhanzin, incarne la rencontre entre héritage historique et technologies numériques. Pierrick Chabi, fondateur de la startup Wakatoon qui réinvente le dessin animé interactif, et Harold Zimé, fondateur et CEO d’AYOMI, plateforme de financement par l’intelligence artificielle, portent le visage de l’entrepreneuriat technologique béninois à portée internationale. Johanne Bruffaerts, directrice générale d’Epitech Afrique, représente quant à elle le secteur de la formation aux métiers du numérique sur le continent.

Sport, médias et engagement social en représentation

La délégation béninoise comprend également Ahmed Taofik, ancien basketteur professionnel reconverti en acteur de développement social en tant que président de l’association « Enfants du Bénin Debout », Fif Tobossi, co-fondateur du média culturel Booska-P, plateforme de référence pour les cultures urbaines francophones, et Godline Agbidinoukoun, présidente du Réseau des Étoiles Africaines, réseau féminin de leadership et d’influence sur le continent. Ces trois profils reflètent la volonté béninoise de faire valoir au sommet une vision du développement qui dépasse les seuls indicateurs économiques pour intégrer le sport, la culture urbaine et l’autonomisation des femmes comme leviers de croissance. Pour l’ambassade de France au Bénin, la mobilisation de cette délégation variée et représentative est pensée comme un argument de soft power. Il s’agit de montrer que le Bénin dispose d’un écosystème créatif et entrepreneurial mature, capable de s’inscrire dans des partenariats franco-africains de nouvelle génération à l’heure où le pays s’apprête à vivre une transition politique avec la prise de fonction du président Romuald Wadagni le 24 mai 2026.