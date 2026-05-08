Le Real Madrid ouvre une procédure disciplinaire contre Fede Valverde et Tchouaméni

Après l’altercation survenue à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a officialisé l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant les deux milieux de terrain. Une nouvelle affaire qui illustre les fortes tensions actuellement présentes dans le vestiaire madrilène.

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Le Real Madrid a réagi jeudi soir aux tensions apparues à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Selon plusieurs médias espagnols, les deux milieux de terrain auraient été impliqués dans une altercation particulièrement violente lors de la séance du jour, un incident qui aurait conduit à la prise en charge médicale de Valverde. Face à la gravité de la situation et au climat tendu qui régnerait actuellement dans le vestiaire madrilène, l’entraîneur Álvaro Arbeloa aurait convoqué une réunion d’urgence avec son groupe.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le club madrilène a confirmé l’ouverture de procédures disciplinaires visant les deux joueurs. « Le Real Madrid annonce qu’à la suite des événements survenus ce matin, le club a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni », peut-on lire dans le communiqué. Le champion d’Espagne a également précisé qu’il communiquerait ultérieurement sur les conclusions de cette enquête interne une fois les procédures achevées.





